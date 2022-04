El virólogo Ortiz de Lejarazu explica los motivos del aumento de casos de covid en China por Ómicron

Raúl Ortiz de Lejarazu, virólogo y profesor de microbiología, analiza en 'TRECE al día' la decisión del Gobierno de eliminar la obligatoriedad del uso de la mascarilla en interiores que entrará en vigor el miércoles tras su publicación en el BOE. En su opinión, "lo que se aprueba es simplemente una liberalización de la utilización de la mascarilla, nada más, porque parece que estemos aprobando que es obligatorio no llevarla. La gente que quiera seguir llevándola que lo haga".

"En China declararon que no había virus y Ómicron les amenaza de nuevo"

El virólogo explica que "el mejor ejemplo es China, donde están encerrando otra vez a la gente en casa de manera arbitraria. Allí ocurren muchas cosas. Primero declararon que no había virus, lo que provocó que muchas personas, a causa de la falta de una correcta educación, dejaran de vacunarse. El resultado es una población que ha estado mucho tiempo libre de virus, pero que ahora con la llegada de Ómicron se ve amenazada de nuevo".

"Las subidas y bajadas se deben a la descendencia de Ómicron"

Por otro lado, Raúl Ortiz de Lejarazu declara que "Francia no es uno de los países de Europa más vacunados, pero esas subidas y bajadas se deben a la cantidad de "hijos y descendencia" que ha tenido la variante Ómicron. Al final, este virus o lo pasamos todos, que no es el caso, o nos vacunamos todos. En las sociedades en las que ese balance de no protegidos es alto, o bien por la enfermedad o bien por la vacuna, es normal que haya subidas y bajadas en el número de casos", aclara en su intervención en TRECE.