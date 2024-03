Las redes sociales se llenan de niños de incluso de tan solo 10 años usando productos perjudiciales

España es el país desarrollado en el que los niños pequeños pasan más tiempo delante de una pantalla y utilizando las redes sociales. La psicóloga Raquel Huéscar ha estado en el plató de ‘Trece al Día’ para analizar por qué cada vez niños más pequeños se muestran en las redes sociales “¿jugando a ser mayores o creyéndoselo?”, considera que en el caso de ser lo segundo “sería lo peor”. Una muestra de ello son los pequeños que cada vez más publican tratamientos de la piel, los conocidos como ‘skincare’, motivados principalmente por el consumo de redes sociales.

La doctora asegura que cuando se creen mayores y se hacen pasar por mayores “renuncian a algo que luego les afecta”, aunque lo que más le preocupa es “dónde están los padres o adultos responsables de esos niños”. Dice que si a los mayores la tecnología “les atrapa, cómo no va a hacerlo en un niño pequeño”.

La psicóloga hace una comparación con la alimentación de los bebés y no entiende por qué “no se le dan algunas comidas a un bebe porque no les toca, pero sí se les da acceso a una tecnología que no pueden controlar”

Por su parte, la dermatóloga Paloma Borregón se ha sumado a la conversación en ‘Trece al Día’, y cree que hay dos problemas principales, el primero de ellos es que los niños se están haciendo “esclavos de la belleza y hacen rutinas para evitar problemas que no tienen”, y el segundo de esos problemas es el dermatológico, y es que usan productos “que les pueden irritar, hacer quemaduras o generar otros problemas porque es una piel muy poco madura”.

Echa parte de la culpa al mercado de la cosmética, ya que “a los niños les gustan los colores y las formas, y ahora hay en el mercado mascarillas con colores y formas que los niños quieren, pero los padres tienen que controlarlo”.

Cómo cuidar la piel de los más pequeños

Hasta la llegada de la pubertad, la única recomendación que hace la doctora es que la piel esté "limpia y bien hidratada", para ello recomienda:

Agua y jabón suave. Crema hidratante para prevenir la sequedad. Protección solar.

Cuándo empezar a usar cremas

Una vez llega la pubertad y se disparan los niveles de hormonas, se puede incorporar a la higiene de la piel un limpiador. Pero ante cualquier problema de acné lo más adecuado es consultarlo con un médico y nunca dejarse llevar por lo que dice Internet.

Muchos de los activos que contienen los productos más virales no son aptos para niños, por ejemplo: una niña de 11 años no necesita retinol, por lo que también debe resultar lógico que no deba utilizar un sérum o una crema hidratante que contenga ese activo. Normalmente, hasta los 25-30 años no se empieza a perder colágeno y elastina, por lo que no son necesarios ingredientes y activos que estimulen su creación. Lo que esto puede provocar en una piel joven es que se debilite la función barrera de la piel, dando paso a irritaciones, eccemas, dermatitis o incluso, quemaduras.