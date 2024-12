El tamaño de la letra, la separación de las palabras o las mayúsculas: Todos los detalles que analizan los peritos calígrafos en los documentos presentados por Aldama

Turno para Koldo García en el Tribunal Supremo. El que fuera asesor de José Luis Ábalos ha declarado ante el juez sin ninguna sorpresa: lo ha negado todo. Koldo ha negado que su letra sea la del documento que entregó Aldama el día anterior en el alto tribunal como prueba. Hay varios detalles dentro de ese escrito donde se pueden observar algunas coincidencias en esa caligrafía. Una de esas observaciones son las mayúsculas con las que escribe Koldo y la apertura en la letra 'A'. El exasesor de Ábalos ha declarado que esa no es su letra. Sin embargo, en otro escrito perteneciente al propio Koldo, que viene recogido en el informe de la UCO, se repite el mismo patrón: mayúsculas y apertura en la letra 'A'. Y un dato más, es que el propio Koldo ha reconocido que él escribe en mayúscula.

¿Es la letra de Koldo?: Los peritos calígrafos responden

En 'Trece Al Día', Santiago Navas, perito calígrafo de la Asociación Europea de Expertos en Documentoscopia y Estudios Grafísticos (AEDEG), ha explicado cómo trabajan a la hora de estudiar la caligrafía en este tipo de documentos. En primer lugar, ha recalcado que "no solo basta con observar la grafía" sino que hay que "mirar más parámetros". "A la vista de una imagen no se puede saber si es el documento original porque podría estar hecho con una impresora, es decir, copiar las letras y pegarlas en un nuevo documento. Hay que contar con el documento original", asegura.

Uno de esos parámetros en los que se fijan los grafólogos es la tinta donde se ha escrito en ese papel. "Miramos con lupa de aumento, con determinadas luces que analizan la tinta y vemos el surco que ha dejado el bolígrafo, como si se tratara de una tinta invisible. Si viéramos ese surco, estaríamos ante un documento que alguien ha escrito a mano y sabríamos si es el documento original o no", asevera.

El próximo paso a seguir pasaría por el análisis de la caligrafía. "Entraríamos a ver la letra, las separaciones que hay entre ellas. Es interesante la letra porque cuando aprendemos a escribir vamos encadenado esas letras, es normal porque vamos adaptando nuestra forma de escribir. La letra mayúscula a los peritos no nos gusta porque es muy similar, estamos acostumbrados a escribir con minúscula. El que escribe con minúscula, la mayúscula la cambia muy poco, algo que puede complicar, en principio, descifrar el origen de ese escrito", añade.

Santiago Navas aprecia varias similitudes entre los dos escritos: el presentado por Aldama y uno propio de Koldo García. "Si nos vamos a las 'A', parecen 'H'. Vemos que en vez de Valladolid, parece que pone otra cosa, pero no solo eso, también miramos el tamaño de las letras y su separación. Por ejemplo, la palabra 'Ourense' siendo más larga que 'Murcia', ocupa más espacio", explica. El perito asegura que observa, a primera vista, "muchas similitudes, muchas", pero "también algunas diferencias como los tamaños de las letras cuanto menos extraños", asegura. "Cuando vemos mucha coincidencias, paramos, tenemos que dudar. Vamos hacia atrás y vemos cosas que no hemos visto antes. Cundo usamos luces y todo tipo de medios, vemos cosas o micro movimientos que no son tan evidentes a la vista", explica.

¿Puede el juez dar credibilidad a esta prueba?

Es una de las preguntas que se hará Víctor de Aldama. "El juez tiene libertad. Nosotros vamos como testigos cualificados, pero queda a libre valoración del juez. Si el juez considera la prueba como suficiente, tiene libre potestad de valorar el informe. A veces, son varios peritos los que aportan estas pruebas", explica el perito.