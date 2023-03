Sergio y Javier, con síndrome de Down, listos para acceder al mercado laboral: "Aportaría alegría y esfuerzo"

Cada 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, un trastorno genético causado por una copia extra del cromosoma 21. En este día de visibilización es importante sumarse al reto que propone 'Down España': cambiar la forma de ver a las personas con síndrome de Down, derribar prejuicios y acabar con estereotipos.

En 'TRECE Al Día', hemos contado con la presencia de Sergio y Javier, dos jóvenes de 19 años que se han formado y, dentro de muy poco, comenzarán a buscar trabajo. Sergio explica en TRECE la importancia de celebrar el 21 de marzo: “Las personas con síndrome de Down somos diferentes, pero totalmente iguales”.

Javier es alumno de un programa profesional del Colegio María Corredentora: “Allí digitalizamos, encuadernamos, fotocopiamos y atendemos las llamadas”. Ambos se preparan para realizar labores administrativas. Sergio asegura que en su puesto de trabajo podría aportar “alegría y esfuerzo”. Dale al PLAY para escuchar la entrevista completa.

DOWN ESPAÑA lanza la campaña “#NoSomosUnEstereotipo, somos mucho más”

Con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down que se celebra el 21 de marzo, DOWN ESPAÑA lanza su nueva campaña: “#NoSomosUnEstereotipo, somos mucho más”. Su objetivo es cambiar la forma de ver a las personas con síndrome de Down, una forma de mirarlos que a menudo está cargada de prejuicios y estereotipos que dificultan su inclusión en la sociedad. Generalizaciones como las de que son todos cariñosos o unos angelitos o algunas más despectivas referidas a que llevan una vida sin aspiraciones ni metas, o a que son personas inactivas, que representan una carga familiar, etc… se contradicen con la realidad que viven las propias personas con síndrome de Down hoy en día. Ellos sienten que tienen vidas plenas, cargadas de ilusiones y proyectos. Por, eso reivindican una imagen acorde con la autonomía de la que ya disfrutan, que los da acceso a una vida sin límites.