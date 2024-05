El calendario del presidente de Argentina, Javier Milei, tiene fijada la siguiente fecha para su próxima visita a España: el 21 de junio. El líder argentino volverá al país para recibir un premio del Insituto Juan de Mariana. A esta visita ya ha reaccionado gran parte del ejecutivo español. Por parte del Ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que ya ha avanzado que "analizarán en detalle qué tipo de visita es la que quiere hacer Javier Milei a España". Todas las miradas están puestas en cuál será la decisión que finalmente tome el Gobierno después de barajar declarar a Milei 'persona non grata'.

Dispositivo de seguridad: Viaje oficial y privado

La próxima visita de Javier Milei a España está en el foco del Gobierno, y también de la seguridad que requiere un jefe de Estado. Aún falta por saber si Milei pedriá una audiencia con el rey Felipe VI y con el propio presidente del Gobierno, con Pedro Sánchez. De ser aí, estaríamos hablando de un viaje oficial y no privado.

En 'Trece Al Día', el inspector de policía, José María Benito, ha explicado las diferencias que existen entre estos dos tipos de visitas. "Desde el punto de vista de la seguridad, una visita de estado, está todo medido. Hay reuniones bilaterales entre los policías de ambos gobiernos. Este dispositivo consiste en saber qué tipo de visitas tiene previstas, se monta no solo portegiendo su integridad, si no también los recorridos que va a hacer. Está más o menos programada y previsto, perfectamente medido y estudiado", explica José María. En cambio, si hablamos de una visita privada, "es muy diferente". El inspector de policía aclara que en estos casos "se puede improvisar, puede decir que quiere ir a cenar a cualquier restaurante, pero va a seguir contando con protección".

En este sentido, el inspector de policía aclara que el jefe de Gobierno de Argentina "puede traer su escolta, eso no se puede impedir, no puedes impedir que venga escoltado por su seguridad, que también se la podrán proporcionar desde la embajada Argentina en España", asegura el inspector.

El Gobierno español estudia vetar o dificultar el viaje de Milei

El ejecutivo de Sánchez está planteando la posibilidad de vetar o dificultar el próximo viaje de Javier Milei a España. Prohibir su entrada es imposible, porque carece de base jurídica y haría falta una sentencia, así que tendrían que recurrir a otras herramientas que, eso sí, no tienen un largo recorrido. Por ejemplo, una de las opciones que barajan es la de nombrar 'persona non grata'. Si esto sucediera, Milei no viajaría en calidad de presidente de Argentina, si no como un ciudadano de a pie. Además, esto también provocaría que no se le brindara el apoyo diplomático que se suele dar a los jefes de Estado.

Para el inspector de policía, "el Gobierno no tiene que olvidar que viene a nuestro país un jefe de Estado". José María asegura que el ejecutivo puede explorar todas las hipótesis, "pero hay que protegerlo". Recuerda que "estamos en nivel 4 de alerta antiterrorista", y que "no nos podemos permitir el lujo de que Milei le suceda cualquier cosa, cualquier persona que le puede agredir, pueden tener mil ideas, pero al final viene un jefe de Gobierno y hay que protegerle como si fuera cualquier autoridad", explica el inspector.

Otras de las posibilidades que se podrían dar sería que el ministerio de Defensa impidiera que el avión de Milei aterrizara en la base de Torrejón de Ardoz o que Interior pueda negarle un equipo de escoltas, además de impedir realizar su labor a los servicios secretos de Argentina. Estaríamos, en estos casos, ante un escenario sin precedentes y al que Milei hace oídos sordos manteniendo su viaje al país. "Estaríamos en un escándalo mayúsculo si se le declara 'persona non grata' al presidente de un país tradicionalmente amigo, por mucha discrepancia que haya, lo que no se puede hacer es dejar sin protección a un mandatario extranjero que visita nuestro país, podemos ser el rídiculo mundial y eso no se lo puede permitir ningún Gobierno", concluye José María Benito.