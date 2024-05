¿A qué consecuencias penales se puede enfrentar Antonio Barrul, el boxeador que propinó a una paliza al presunto agresor en el cine de León? Es una de las preguntas que se abren tras la pelea ocurrida el pasado sábado entre el boxeador profesional y un hombre que mostraba una actictud agresiva con su propia pareja. Barrul ha pasado por los micrófonos del 'Partidazo de Cope' donde ha explicado cómo fueron los momentos previos a tomar la decisión de frenar al presunto agresor. "Antes de boxeador soy persona, nunca he tenido ningún problema así, se ve lo que pasó en el vídeo. Sentía ese miedo de que se abalanzara hacia mi mujer que estaba a mi lado. Conscientemente le golpé al cuerpo más que a la cabeza, no le he hecho ningún tipo de daño. Igual alguien me tenía que haber frenado antes, en esa situación no te das cuenta, acababa de golpear a su mujer (...)".

¿Legítima defensa?

La trifulca sucedida el pasado sábado en una de las salas de cine de León ha abierto una pregunta para que los expertos en derecho penal. ¿Actuó en legítima defensa o no? En 'Trece Al Día', el abogado penalista, Álvaro Escudero, ha explicado los motivos por los que los hechos protagonizados por Antonio Barrul no se pueden considerar como legítima defensa. "En mi opinión no concurre legítima defensa, hay muchos elementos que nos hacen ver que la acción es desproporcionada, hablando jurídicamente", y añade, que "cualquier persona puede reaccionar así ante una situación de este calibre".

En este sentido, otra de los escenarios que se abren para el boxeador profesional es el de si pueden enfrentarse o no a consecuencias penales. "Se va a enfrentar a uno o varios delitos de lesiones, pero va a depender de la gravedad de esas lesiones. Si no requieren de tratamiento médico o quirúrgico, serán delitos leves. Si esas lesiones sí requieren de tratamiento médico o quirúrgico, se puede enfrentar a un delito de lesiones que puede conllevar hasta tres años de prisión", explica Álvaro Escudero.

Además, el abogado penalista recuerda que existe "un mito" que dice que "si una persona sabe artes marciales, se equipara a que la agresión sea con arma blanca, pero esto no se produce como tal". Escudero señala que "el juez puede llegar a apreciar un agravante que sería el de abuso de superioridad. Si considera que ha cometido el delito de lesiones abusando de la superioridad física, podría llegar a aplicar ese agravante y la pena aumentaría más", añade el experto.

El abogdo penaslita señala que "no entraría a formar parte del atenuante que el delito se produzca dentro de una situación de tensión o de una circunstancia que consideremos injusta, ningún juez puede atenuar la pena conforme a esa circunstancia", indica Escudero.

De momento, la policía de oficio no ha abierto ningúin atestado sobre lo ocurrido en el cine de León. Escudero recuerda que el presunto agresor fue "detenido automáticamente por el protocolo que se establece en los casos de violencia de género". Añade, además, que "si se interpone una denuncia, terminará siendo citado a declarar como investigado".

El mundo del boxeo respalda la actuación de Barrul

'Trece Al Día' ha podido hablar con personalidades del boxeo profesionar como Jero garcía. El que también fuera boxeador asegura que Antonio Barrul actuó en "legítima defensa". "Si alguien se me cuadra cuando le estoy dadno explicaciones, creo que me va a atacar. Si la respuesta es desproprocionada o no, eso lo tendrán que decir los jueces. Antonio es boxeador, está controlado, no veo ningún golpe a la cara, está buscando una cosa que es tenerle inmovilizado, lo que hizo fue con la mano abierta pegarle en el cuerpo hasta que lo pudo reducir. Está super controlado, le insulta, le amenaza, no hay mejor forma de intimidación que la que hace el presunto agresor", explica Jero.