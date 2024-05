Los empresarios avisan sobre el choque con Argentina:"Lo que se juegan las empresas es incalculable"

El choque diplomático con Argentina, lejos de solucionarse, tiene un nuevo capítulo. La visita de su presidente Javier Milei a un acto de Vox este fin de semana ha agitado las relaciones entre ambos países aún más. Milei ha acusado de "corrupta" a Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, y ahora el presidente español y su equipo de Gobierno exigen unas disculpas públicas. Disculpas que niegan desde Argentina y que si no llegan pondrían en jaque la diplomacia entre los dos países, o al menos, con eso es con lo que amenaza el Ejecutivo central de nuestro país. Una ruptura que tendría unas claras consecuencias negativas, entre ellas para los empresarios españoles con una importante presencia en el país latinoamericano.

Los empresarios españoles llaman a la calma y la responsabilidad

Esta guerra abierta afecta a muchos de nuestros intereses como por ejemplo los empresariales. ¿Cuánto se juegan las empresas españolas en su relación con Argentina? Para Miguel Garrido, vicepresidente de la CEOE: "es imposible de calcular. El que haya una buena relación con los países en los que hay una importante presencia de empresas españolas tiene evidentemente un peso y unas consecuencias". Precisamente por eso, por el impacto negativo que podría acarrear este enfrentamiento, Garrido señala en 'Trece al Día' que hay que optar por poner una solución ""Creemos que es un momento de responsabilidad para evitar males mayores y minimizar los daños que puedan ocasionarse y que ya puedan haberse ocasionado". Y es que las palabras de Milei no han pasado desapercibidas. Para Miguel Garrido es lógico al venir de una figura como la de un mandatario: "Tanto el Gobierno como la República son una parte institucional del Estado y por lo tanto cualquier manifestación sea en el ámbito que sea tiene una importante repercusión y era evidente que esas palabras iban a tener conscuencias".

En cuanto al contenido de esas delclaraciones y la acusación directa de corrupción hacia la mujer de Sánchez, el vicepresidente de la Patronal insiste en que por encima de todo y hasta que no haya una imputación hay que ser cautos: "Cuando a una personas se le acusa de ser corrupta, yo soy un fiel defensor de la presunción de inocencia y creo que llevamos mucho tiempo tomándonos esto a la ligera. Por intereses políticos se acusa a una persona o a un familiar de una persona, tanto de un sitio como de otro. Me da rabia y pena porque si nadie tiene derecho a juzgar a nadie, mucho menos lo tiene un responsable institucional. me causa siempre una enorme desazón".

A pesar de esta polémica defiende que los empresarios españoles siempre tendrán que mantener contacto con los presidentes de los países en loas que España esté presente: "Me parece ridículo no hacerlo, los empresarios que tienen muchos interes en un país como en Argentina, se tienen que reunir por supuesto con quién está dirigiendo ese país. Estamos acostumbrados a tener relaciones comerciales con países con modelos distintos a los nuestros. Estaremos siempre.

El Partido Popular critica a Milei pero también carga contra Sánchez

El vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons, ha calificado en 'Herrera en COPE' de "espectáculo chocante" el acto del presidente argentino en nuestro país. Desde el principal partido de la oposición no comparten las declaraciones de Milei porque las consideran una intromisión en la política nacional de España. Eso sí, tampoco comparten la actuación del Gobierno español ya que la consideran exagerada por tratar a la esposa del presidente como "un asunto de Estado" cuando en realidad "no lo es".