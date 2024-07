Después de que el empresario Juan Carlos Barrabés haya reconocido la presencia de Pedro Sánchez en dos de las reuniones que mantuvo con Begoña Gómez en el palacio de La Moncloa, en 'Trece Al Día' nos preguntamos cuáles son las indicaciones que se siguen desde el gabinete de presidencia ante este tipo de encuentros. En su declaración ante el juez, Barrabés ha asegurado que en esas conversaciones se discutieron asuntos de "innovación". Aunque no ha sido capaz de precisar las fechas de esos encuentros, también ha reconocido que en las reuniones estuvo presente el director general de Asuntos Económicos del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha.

"Diferentes niveles de confidencialidad" en las reuniones en La Moncloa

La declaración de Juan Carlos Barrabés ha provocado un nuevo capítulo en la investigación que rodea a la esposa del presidente del Gobierno. Además de confirmar la presencia de Pedro Sánchez en esos enucentros, el empresario reconoce al juez que en una de esas reuniones, el jefe del Ejecutivo tuvo que ausentarse al recibir una llamada telefónica.

¿Cuáles son las indicaciones que siguen desde el gabinete de presidencia? En 'Trece Al Día', Javier Zarzalejos, autor de 'No hay ala oeste en la Moncloa', recalca que "no estamos hablando de una reunión de alto nivel, de secretos de Estado, si no de intereses de Estado en la sede del presidencia del Gobierno". El también diputado del Parlamento Europeo asegura que este tipo de encuentros afectan también a la imagen del ejecutivo. "Esto afecta a la ética y a la estética, es un doble problema. El presidente del Gobierno tiene que tener asesores, personas y departamentos que realicen la función de prevenir conflictor de intereses para no caer en la ilegalidad", explica.

En este sentido, Javier Zarzalejos explica el funcionamiento por dentro de La Moncloa. "La presidencia del Gobierno es un centro de mando y control integrado que depende del departamento de Seguridad y donde se realiza primero la previsión y después el control de los accesos al palacio de La Moncloa y a todos los edificios del complejo. Estos accesos quedan registrados. Hay diferentes niveles de confidencialidad, todos pueden suponer que un presidente del Gobierno pueda tener encuentros reservados, pero precisamente este no es encuentro que pudiera tener carácter reservado", añade el diputado.

El Consejo de Ministros justifica la presencia de Sánchez por tratarse de "un empresario pionero en el comercio electrónico"

Desde la mesa del Consejo de Ministros han justificado la presencia de Pedro Sánchez en las dos reuniones entre Barrabés y Begoña Gómez por tratarse un empresario reconocido y "pionero en el comercio electrónico". Así lo explicaba la portavoz del Gobierno. Pilar Alegria añadía, además, que son reuniones constantes que tiene el presidente del Gobierno y que así quedan reflejadas en su agenda.

Sobre esto, Javier Zarzalejos asegura que "el presidente del Gobierno está en su residencia y puede encontrase con una persona que esté allí, lo que desde luego queda registrado es la presencia de Barrabés y, si un juez lo quiere comprobar, los servicios de Moncloa tendrán que ofrecerlo" y, añade, que "sería incomprensible que esto no quedara registrado porque hay muchas formas en las que estas visitas se registran".

El diputado considera que la investigación que rodea a Begoña Gómez "ya supera lo escandaloso y todos los días nos ofrece una dimensión más extraña y llamativa y todo esto en vísperas de que el presidente del Gobierno presente un supuesto paquete de regeneración democrática", añade Zarzalejos.

"Que la mujer del presidente del Gobierno se dedique a estas actividades que significa entrar a un terreno resbaladizo es absolutamente insólito. Cuando se produce esto puede ser por dos factores, una gran sensación de impunidad y un fallo de los controles si es que existían para saber que hay cosas que no se pueden hacer sean o no sean delito", concluye.