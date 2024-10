Lo que hay detrás de la portada de un disco: El cuarto capítulo del podcast de 'El Pirata'

Ya está disponible el cuarto capítulo del podcast de 'La cueva del pirata'. En esta nueva entrega, el locutor de radio profundiza sobre los discos y sus portadas. ¿Te guías por la portada a la hora de comprar un nuevo disco? A esto y mucho más ha respondido Juan Pablo Ordúñez en una entrevista en 'Trece Al Día'.

No todo está dicho en el mundo del rock y en este video podcast Juan Pablo Ordúñez de la Fuente, El Pirata, bucea en sus archivos más personales y en los documentos exclusivos que posee para contarte historias fascinantes que desconocías de los mejores años del rock. En este video podcast, El Pirata te abre su cueva, un universo nuevo de rock, y te invita a realizar un viaje sorprendente.

En 'Trece al Día' nos hemos trasladado a los estudios de Rock FM para conversar con Juan Pablo Ordúñez de la Fuente, El Pirata. Sin duda, nos referimos a un icono de la radio y del periodismo musical en España que lleva en activo desde 1971. Ha entrevistado a las leyendas más importantes de la historia del rock, entre otros: AC/DC, Metallica, Scorpions, Kiss, Ringo Starr, Slash, Lemmy, Iron Maiden, Bon Jovi y un larguísimo etcétera.

Sin embargo, no todo está dicho en el mundo del rock. Por eso, abre La Cueva del Pirata, el nuevo vídeo podcast de Rock FM, una prolongación de 'El Pirata y Su Banda' en el que cada martes vamos a poder bucear de la mano de El Pirata en sus archivos más personales y en los documentos más exclusivos que posee para contarte historias fascinantes que probablemente no conocía de los mejores años del rock. ¿Qué más puedes pedir para descubrir algunos de los mejores secretos de la historia del género?

En su penúltimo capítulo, El Pirata habla en poco más de cinco minutos de lo que se esconde detrás de la portada de un disco, destacando las que acabaron siendo cómics. Una obra de arte que envuelve a la música, según El Pirata. "Si hay algo en el rock que es casi tan importante como los discos, son las portadas. Llegan a darle el toque a que un disco sea redondo o hay veces que incluso superan a lo que está en el interior", asegura el capitán del barco. "Yo no me compraba un vinilo de unos personajes que no fueran peludos o no tuvieran melenas hasta los codos", añade.

¿Quieres conocer dónde están las cenizas de Freddie Mercury? Este último video podcast promete y ya está disponible en el canal de YouTube de Rock FM, en la web de la emisora y en las principales plataformas de audio. Aquí encontrarás hasta cinco capítulos que ya han visto la luz.