Hartos del spam telefónico: ¿por qué sigo recibiendo llamadas comerciales?

Cuando te estás echando la siesta, mientras estás trabajando, pasando un rato con amigos, en el médico…Seguro que en alguno de estos momentos has recibido una llamada comercial inoportuna de las que has intentado deshacerte lo más rápido posible y te ha incomodado. El 30 de junio de año pasado entraba en vigor el artículo 66 de la Ley General de Telecomunicaciones. De esta manera el Gobierno pretendía acabar con este tipo de llamadas si no había un consentimiento expreso por parte del cliente. Lo cierto es que a día de hoy este problema sigue dando de qué hablar y sin solucionarse. Prueba de ello, los datos que manejan desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), 9 de cada 10 usuarios siguen recibiendo estas llamadas. A estos datos les sumamos otros de una encuesta realizada por FACUA, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía demuestra que4,1% de los usuarios reciben más de cinco llamadas al mes, el 8,2% cuatro, el 12,5% tres, el 9,7% dos y el 5,0% indica que le han llamado una vez

Las llamadas comerciales, una auténtica pesadilla

El spam telefónico nos saca de quicio a la mayoría y nos plantea una pregunta: ¿Por qué siiguen llamando día y noche pese a que está prohibido y peor aún, por qué en muchas ocasiones son además estafas?

Enrique García, portavoz de OCU, explica en 'Trece al Día' que la ley no se cumple y que las empresas buscan los resquicios legales para seguir ofreciendo sus servicios vía telefónica: "El 90% seguimos recibiendo esas llamadas no deseadas. El 50% de los consumidores reciben entre una y cinco llamadas y lo hacen por tres motivos: el primero es que las empresas se saltandirectamente la ley, el segundo es que otras empresas sí que tienen interés legítimo porque son aquellas de las que hemos sido clientes en algún momento en los últimos doce meses. Esas empresas te pueden volver a llamar. El tercero y en este caso es el más habitual es que los consumidores no somos conscientes de que en algún caso hemos consentido dar nuestros datos". Sobre este último caso, Enrique subraya que se nos olvida la letra pequeña al facilitar nuestro número para por ejemplo alguna promoción u oferta: "Simplemente navegar en una página, en ese "estoy de acuerdo", en esas condiciones que aceptamos sin leer puede ser que haya algún tipo de autorización a dar nuestros datos no solo a esa empresa sino también a otras".

¿Cómo parar esa lluvia de llamadas?

Para el portavoz de la OCU, la alternativa más eficaz para poder por lo menos paliar este problema es la 'Lista Robinson': "es la forma de decirles a todas las emresas en su conjunto que hacen este tipo de llamadas que no queremos recibirlas". Sin embargo muchos consumidores se quejan de que esta lista no surte del todo efecto: "No queda más remedio que preocuparse y molestarse y esto es lo pero para ejercer nuestro derecho de cancelación y oposición al tratamiento. Podemos decir que no queremos recibir la llamada y que borren nuestros datos". Eso sí, advierte de que cuando hacemos eso "normalmente cuelgan y hay que hacerlo por escrito para que haya constancia y denunciarlo".