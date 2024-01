Las webs de comercio online de productos de segunda mano cada día tienen más éxito entre los usuarios de Internet. Hasta el momento, los usuarios de estas plataformas, que actúan como intermediarias entre los vendedores y compradores, tan solo tenían que poner un anuncio, al que los interesados respondían para hacerse con el producto anunciado. No obstante, desde el pasado 1 de enero de 2024 la Agencia Tributaria exige a los vendedores de estas plataformas que declaren sus ventas. El objetivo de esta medida consiste en evitar el riesgo que conllevan este tipo de interacciones online.

En ‘Trece Al día’ conversamos con Carlos Cruzado, presidente de los Técnicos del Ministerio de Hacienda, para conocer cómo funciona esta nueva norma, que obliga a declarar las ventas en las plataformas online de segunda mano que superen los dos mil euros o las treinta transacciones realizadas. Cruzado expresa que esta medida “no es algo que deba preocupar a las personas que están vendiendo o revendiendo sus objetos de segunda mano”, ya que, son las plataformas las que están obligadas a recabar los datos personales de las sociedades o empresas que superen los parámetros, y trasladar dicha información al país donde esté censada la plataforma y al país de residencia del vendedor correspondiente.

Asimismo, Cruzado afirma que la plataforma dispone de la facultad para cerrar el acceso a su aplicación a todas aquellas personas que no faciliten la información pertinente a las plataformas, también a aquellas personas de las que la plataforma pueda entender que han hecho esta clase de operaciones o han cobrado importes superiores a la cantidad fijada. Desde las autoridades españolas, Cruzado revela que se están contemplando sanciones para los individuos que no aporten la información correspondiente a las plataformas, además de sanciones destinadas a las plataformas que no faciliten dicha información a Hacienda.

La medida ya está en vigor y obliga a las plataformas a informar a Hacienda de los datos personales pertenecientes a los individuos que han obtenido más de dos mil euros o han realizado más de treinta transacciones en las plataformas online de venta de productos de segunda mano.