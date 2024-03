¿Es correcta la estrategia de evasivas del Gobierno en el 'Caso Koldo'?: "Es una pauta muy marcada"

Enrique Cocero, consultor político, ha visitado el plató de ‘Trece al Día’, para analizar la estrategia de Pedro Sánchez en la sesión de control en el Senado, en la que ha evitado hablar del ‘Caso Koldo’. Cocero asegura que el presidente del Gobierno se ha “metido detrás de una trinchera” y que el despido de Ábalos “por ahora le sirve”, pero cree que “los acontecimientos se precipitan y Sánchez tendrá que tomar otras decisisones”. Además, el consultor subraya que este caso no es un gran entramado, que la “situación de emergencia que se vivía en esos momentos” agrava el caso, “ya que en esos momentos había gente sacando partido”.

¿Cuál es la estrategia a seguir en estos casos?

Cocero explica que ante esta crisis, “como con cualquiera, hay que montar dos vías: una de seguir con la actividad normal y otra de gestionar la crisis, porque en el caso de una empresa no podría dedicar todos sus recursos a gestionar la crisis. Sostiene que en el caso del Gobierno “no puede dejar colisionar en todos los sentidos”, defiende que “en este Gobierno lo que pasa es que tiene frentes abiertos por todos lados”, haciendo referencia a la Ley de Amnistía y a la implicación de nuevos ministros en el ‘Caso Koldo’.

“Lo que ha hecho Pedro Sánchez es hacer lo que se preveía que iba a hacer, el pasado 8 de marzo intentaron capitalizar el 8-M, ayer intenaron capitalizar el 11-M y hoy ha salido lo de la pareja de Ayuso”, considera que intentará “agarrarse al resquicio que pueda”. Es una estrategia que el experto considera que crea “un perjuicio para el Gobierno, porque no transmite la sensación de que se está gobernando", asegura el consultor político.

En definitiva, Cocero considera que “no es la estrategia más inteligente, pero no se puede negar que es la más inmediata”, cree que con este caso no puede hacer caer al Gobierno, que terminará “aislandose”, pero sí “va a salir herido”, y que dependerá de cómo de bien el Gobierno sea capaz de “aislar los distintos nudos”.

El Gobierno evita hablar del 'Caso Koldo' en el Senado

Después de 10 meses, Pedro Sánchez ha vuelto a la cámara alta para responder a las preguntas de la oposición sobre el ya conocido como 'Caso Koldo'. El Partido Popular ha vuelto a insistir con preguntas relacionadas con el caso, y de nuevo, Pedro Sánchez ha optado por no responder a esas cuestiones y, en su lugar, ha defendido las medidas y las políticas que su Ejecutivo ha aprobado desde que es presidente del Gobierno. Entre otros argumentos, Sánchez ha utilizado a las víctimas del terrorismo para asegurar que la del Partido Popular es una "gran mentira que llevan sosteniendo durante 20 años". Además, también ha vuelto a defender la amnistía como un "instrumento legítimo y avalado por la Comisión de Venecia".

El Partido Popular, por su parte, ha vuelto a calificar a Sánchez como un presidente "acorralado por la corrupción y por sus socios de investidura". La portavoz del PP en el Senado, Alicía García, le ha asegurado a Sánchez que "terminará pasando por el aro de Puigdemont, Ábalos, Junqueras u Otegi, con tal de mantenerse en el poder".

En la sesión en la cámara alta también se ha aprobado la comsión de investigación, a petición del Partido Popular, para pedir explicaciones al Gobierno sobre el 'Caso Koldo'. La iniciativa ha sido apoyada por todos los grupos parlamentarios, también el Partido Socialista.