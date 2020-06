George Bauer, turista alemán en 'TRECE al día': "Muchos alemanes quieren viajar a España"

La atención centrada en la normalidad extendida a toda España tuvo este lunes su foto más representativa en la llegada al aeropuertode Son San Joan de los primeros turistas alemanes que llegan a Mallorca en el contexto de un plan piloto que se prolongará hasta finales de mes, pero que como la desescalada misma se ha visto ya superado por la apertura de fronteras del espacio Schengen desde el domingo.

Estas imágenes son de un gran valor para un sector tan importante para la economía española, más en momentos de precariedad y gran competencia con otros países como Italia, Grecia o Croacia y, según los expertos y los operadores, podrían ser claves para que se produzca en unas semanas una rápida reactivación de las reservas con vistas a los próximos meses, siempre que la evolución de la epidemia sea positiva y el control de los brotes efectivo.

Estas expectativas ya se han puesto de manifiesto, aunque sean a pequeña escala, en la isla canaria de La Graciosa, que tras permanecer casi tres meses confinada sin ningún caso de coronavirus, vuelve a llenarse de turistas -de momento solo residentes en Canarias- y tiene casi pleno de reservas para julio y agosto. Las playas son uno de los grandes atractivos turísticos de España y por ellas apuestan todas las autonomías costeras como Andalucía, que desplegará tres mil vigilantes para controlar la seguridad sanitaria en sus mil kilómetros de arenales, o la Comunidad Valencia, donde este lunes ha abierto la emblemática playa de Benidorm con un inusual aspecto, dividida en “parcelas” de cuatro por cuatro metros para acoger con “seguridad” a unas 40.000 personas.

Sobre cómo se viven en primera persona estas expectativas de regresar a nuestro país, hablamos en "TRECE al día" con George Brauer, alemán que viaja frecuentemente a España y que está deseando volver. "Habrá un porcentaje de la población que tenga miedo a salir del país, pero muchos alemanes sí que irán a España". George asegura que el hecho de no tener que hacer cuarentena tras entrar en nuestro país, ha sido crucial a la hora de decidir venir a España y añade que, aunque la situación no sea como la del año pasado será positiva. "Las personas con las que tengo contacto quieren venir a España", apunta. Sobre la situación que se percibe desde Alemania de España, George explica que "el marco para realizar una inversión en España no es el adecuado, es una situación complicada". George Bauer considera que las restricciones de seguridad en playas y lugares públicos son necesarias, y afirma que ya tiene todo preparado para viajar a nuestro país el próximo 8 de julio.