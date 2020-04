Gay de Liébana en 'TRECE al día': "La perspectiva que presenta el FMI es de apocalipsis económico"

El profesor Gay de Liébana ha valorado en 'TRECE al día' la situación económica. "Lo único que el Gobierno ha bien es la gestión de los ERTE". "La perspectiva que presenta el FMI es de apocalipsis económico. En España, sobre todo, será una calamidad por nuestro modelo económico que depende muchísimo del turismo". "No estamos en una situación a dar una renta básica universal. Me parece bien ayudar a la gente, pero nuestras cuentas públicas no admiten nada. Hay que buscar eficiencia del gasto público y recortar partidas y gastos superfluos".

El 40 % de los españoles cree que el coronavirus provocará una larga recesión

Cuatro de cada diez españoles cree que el coronavirus provocará un impacto negativo de largo plazo y una recesión económica prolongada, por encima de la media europea, que es del 30 %, según una encuesta realizada por la consultora McKinsey. El estudio demoscópico, publicado este lunes, refleja, por contra, que el 15 % de los españoles considera que la economía se recuperará en dos o tres meses y volverá a un crecimiento tan o más fuerte que antes de la pandemia de coronavirus, ligeramente por debajo del 16 % de media europea.

La mayoría, sin embargo, se sitúan en un punto intermedio, ni tan pesimista ni tan optimista, ya que el 45 % de españoles (y 54 % de europeos) cree que la economía tendrá impacto negativo por entre 6 y 12 meses y luego volverá a un ligero crecimiento. Los alemanes elevan la media del optimismo, ya que el 25 % creen que la recuperación será rápida y el 12 % auguran la recesión, con el 64 % en la franja media. Solo portugueses e italianos tienen un porcentaje menor de optimistas que los españoles, con el 10 % y el 14 %, respectivamente, mientras que el mayor porcentaje de pesimistas lo tiene España, con el 40 %.

Británicos y franceses igualan en los españoles en el porcentaje de optimistas (15 % ambos), aunque con una cifra menor de pesimistas, 27 % y 35 %, respectivamente. El sondeo fue realizado a más de 5.600 personas (1.000 en España) entre el 2 y el 5 de abril.

Las cifras de España han empeorado desde un informe de una quincena antes, cuando el 19 % confiaban en una recuperación económica en dos o tres meses y el 36 % creían en una recesión.El informe de McKinsey apunta a que el descenso de la actividad económica en la eurozona alcanzará en el segundo trimestre de 2020 entre el 8 y el 11 %, la mayor caída trimestral desde 1933.

De acuerdo con las últimas estimaciones de McKinsey, la tasa de paro podría incrementarse este trimestre entre en la eurozona entre el 20 % y el 35 %. La consultora ha indicado que 17 de los 25 sectores analizados tienen a la demanda como principal escollo a corto plazo, mientras que las otras 8 industrias lo tienen más en la oferta, la disponibilidad de materias primas y la productividad de la mano de obra, que son estos "problemas más complicados".

McKinsey ha indicado que los responsables de las empresas deben prepararse ya para el fin delos confinamientos y establecer planes con relación a las cadenas de suministro, las instalaciones, la gobernanza empresarial y la informaciónsobre la gestión, para poder reaccionar con rapidez cuando el cambio en las directrices del gobierno permita aumentar la actividad económica.

"Es improbable que las medidas de levantamiento del confinamiento se apliquen todas a la vez, y de la misma manera, en todas partes (...) las cadenas de suministro regionales e internacionales tendrán que estar preparadas, por tanto, para funcionar en escenarios muy diversos", ha indicado McKinsey.