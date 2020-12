Experta en Casa Real desvela en TRECE cuáles serán los puntos clave del discurso de Navidad del Rey Felipe VI

Elsa González, experta en Casa Real, analiza en 'TRECE Al Día' cómo será el discurso del Rey Felipe VI el día de Nochebuena ante la situación de don Juan Carlos I y ante el contexto actual a la que se enfrenta el país con la pandemia de coronavirus. La periodista señala que “la verdad es que han producido gestos este año, y gestos importantes, pero también ha ido in crescendo la noticia del Rey emérito a medida que avanzaba el año”.

El Rey no se ha manifestado ante la situación propiciada por su padre, y la experta en Casa Real opina que “esto requiere algo más, y verdaderamente de forma explícita no se ha referido a ello, tampoco ha habido una oportunidad muy clara” y ante las dudas generales de si el Rey mencionará a don Juan Carlos I en el discurso, la periodista declara que “creo que en este discurso, en el mensaje de Navidad, si se va a referir explícitamente a esta situación, pero no esperemos ningún anuncio importante, no es el momento, pero sería un error no abordarlo porque la situación se ha calentado mucho y tiene que tratar de no defraudar a los que apoyan la monarquía o los que están en duda”.

"El Rey tiene que demostrar que la monarquía es útil, está limpia, que se somete a la evaluación de los españoles y que puede unir a todos los españoles y aportar democracia"

La experta en Casa Real señala en TRECE la importancia de que “para aquellos que intenten confundir monarquía con el escándalo del Rey emérito, Felipe debe tratar de llegar a la ciudadanía y defender la transparencia, legalidad y el honor, y dejar a la institución, en la medida que pueda, lo más limpia y libre de esa sombra que tiene en estos momentos del Rey emérito”.

La periodista defiende que “si alguien pensaba que Felipe VI podía dirigir una situación más tranquila que la de su padre Juan Carlos, ahora se tiene que enfrentar a retos complicados”. Sin embargo, la experta en Casa Real no cree que este sea el discurso de Navidad más importante del Rey, y justifica que “para España, el discurso sobre la situación del 3 de octubre con la situación en Cataluña y la intentona golpista, tuvo una gran transcendencia y para mi fue el más importante”.

La experta en Casa Real concluye exponiendo las puntos clave que se deberían tratar en el discurso del Rey, y manifiesta que “este discurso es vital para institución y el Rey tiene que demostrar que la monarquía es útil y que está limpia y que se somete a la evaluación de los españoles, tiene que demostrar que ahora mismo la monarquía puede unir a todos los españoles y aportar democracia, desde ese punto de vista es un discurso verdaderamente transcendente”.