Desplome en Semana Santa por el mal tiempo: "Hasta un 70% menos de ventas"

La borrasca 'Nelson' sin duda ha pasado factura al sector turístico esta Semana Santa. El mal tiempo ha dejado un sabor agridulce en la hostelería, de hecho, el temporal ha provocado más cancelaciones de las esperadas. Las previsiones eran buenas, muchos alojamientos tenían colgado el cartel de "completo" pero las vacaciones pasadas por agua han dejado otra cruda realidad. Hace tan solo unas semanas se esperaba una facturación de hasta un 10% mayor que la de hace un año e incluso un mejor crecimiento que antes de la pandemia. Ahora, el balance juega a la contra en la mayoría de los territorios, tanto en el interior como en las costas españolas. Tanto es así que según Hostelería España la ausencia de reservas a última hora y también la menor alfuencia de clientes, ha terminado con la evolución positiva del primer trimestre que estaba en cifras récord gracias sobre todo al turismo internacional y la demanda nacional.

La costa del sol, la más afectada

En 'Trece al día' Juan Molas, presidente de la Mesa de Turismo, asegura que aunque es pronto para hablar de cifras definitivas porque aún hay siete comunidaddes autónomas en las que el lunes ha sido festivo, es cierto que no se ha alcanzado lo deseado: "La realidad es que ha habido una caída cercana a 10 puntos, y hasta 15 puntos en zonas como la Costa del Sol o provincias como Cádiz". Los hosteleros sevillanos lamentan el desplome de Semana Santa, hasta un 70% menos de ventas. Sufrieron especialmente por la lluvia los bares pequeños y sin terraza y las cancelaciones en esta ciudad aumentaron el Jueves y el Viernes Santo. En cambio, ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia se han mantenido "han aguantado y resistido las inclemencias del tiempo. También las Islas Canarias ha vivido la mejor semana de la historia".

Juan Molas lamenta que no le haya ido bien a su sector pero insiste en que "no hay mal que por bien no venga", celebra que las lluvias ayuden a solucionar la situación de sequía en nuestro país: "Nos alegramos mucho por la situación hidrográfica ahora gracias a estos días". A falta de cifras oficiales confirma que "en términos generales no ha sido una Semna Santa mala, ha habido peores en años anteriores, ya que el cliente que tenía programado su viaje desde hace meses y con tiempo lo ha acabado manteniendo".

Las estaciones de esquí, las más satisfechas

En total en España se han producido hasta más de 16,5 millones de desplazamientos por carretera a los que se han sumado entre 9 y 10 millones de personas que se han movido en en avión. También se calcula que el turismo de esquí ha salido airoso y ya en primavera el mes de marzo ha hecho un buen regalo a los apasionados de la nieve. Las estaciones de esquí y montaña han hecho su balance, reconociendo una Semana Santa "bastante movida meteorológicamente", pero que terminan con éxito. La zona del Pallars en Lleida por ejemplo, destaca "la buena afluencia de visitantes" y "la muy buena ocupación hotelera", que a pie de pistas ha sido del 100%.

