Curiosidades y fallos de protocolo en la cumbre de la OTAN: de la cena de bienvenida a la bandera del revés

Gerardo Correas, presidente de la Escuela Internacional de Protocolo, ha estado en ‘TRECE Al Día’ para explicar todos los detalles de esta cumbre histórica.

Cena en el Palacio Real cuidada al detalle

El martes, El Palacio Real de Madrid fue escenario de la cena con el mayor número de líderes mundiales que jamás ha acogido en sus más de tres siglos de historia, al reunir a más de una treintena de jefes de Estado y de Gobierno que asisten a la cumbre de la OTAN. ¿La podemos calificar de cena de gala?: “Fue una cena oficial de bienvenida por parte del Estado español a todos los asistentes. La cena de gala tiene una etiqueta determinada que no se daba, por lo que diremos que es una cena oficial donde también hay momento de actos sociales”, puntualiza Gerardo.

Los reyes Felipe y Letizia fueron los anfitriones del banquete en la mesa imperial del Comedor de Gala, aunque ha tenido la particularidad de que ha comenzado con media hora de retraso y con cuatro comensales menos de los 60 previstos inicialmente. ¿Qué sucede cuando esto ocurre? Gerardo adelanta que está todo previsto: “Esta mesa es modular y si vienen menos personas se corta la mesa y no queda vacía. Lo que se hace es una ubicación en presidencia francesa: en el centro está el anfitrión y los invitados de honor y, a partir de ahí vamos bajando de rango por ambos lados”.

Además, los detalles están cuidados al milímetro: “Aquí no solo son las ubicaciones, también es la puesta en escena. Todo lo han colocado señores con guantes blancos, cuadrando al milímetro toda la cubertería y vajilla. Están muy acostumbrados”.

El comienzo de la cena también está marcado por el protocolo, ya que el anfitrión, en este caso el rey Felipe, es el último en entrar al salón y el primero en sentarse:“Todos esperan a que el anfitrión marque el ritmo. Si nos vamos cuatro siglos atrás, el anfitrión marca el ritmo del evento y la consorte lanza la señal al metre para que empiecen a servir. Aquí nos cargamos muchas de esas cosas porque si esperas a que todos estén servidos… el primero cenaría frío, por lo que se les va sirviendo por orden”.

El descuido de Sánchez en el Salón del Trono

Justo antes de entrar a la cena oficial, los reyes de España recibían a los invitados en una especie de besamanos donde se realizaban una fotografía. Pedro Sánchez, en un despiste de protocolo, saludó a los monarcas y se marchó, regresando al instante tras ser avisado por Felipe VI: “Todo está perfectamente previsto y el protocolo de Casca Real y el protocolo de Presidencia de Gobierno están coordinados, pero siempre hay despistes. Son anécdotas que no destruyen el contenido del mensaje”.

Cena informal en el Museo del Prado

La noche del miércoles, se volvió a celebrar otra cena, esta vez más informal. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reunido en el Museo del Prado a los líderes de la OTAN y de la Unión Europea para compartir una cena de trabajo en la que reafirmar la unidad de ambas organizaciones. El presidente de la Escuela Internacional de Protocolo nos señala las diferencias: “Lo primero que se hace al pensar en una cena es preguntarnos quién viene y cuántos, porque a partir de ahí aplicamos un formato u otro. ¿Dónde los ubicamos? ¿Con quién sentamos a quién? Y a partir de ahí… la puesta de escena. Esta cena es mucho más relajada. Se trata de una mesa cuadrada donde hay igualdad de rangos porque nadie está presidiendo, es una mesa donde todos son iguales. Se sientan por criterios objetivos como antigüedad de entrada en la OTAN, orden alfabético de los países… no se le da mayor importancia”.

¿En qué idioma se comunican?:“Seguramente todos hablen inglés, pero si no hablase alguno en inglés, un intérprete se sienta detrás y no cena. Resulta un poco incómodo, pero no se puede realizar una traducción simultánea con cascos”.

La bandera de España al revés

Al inicio de la cumbre de la Alianza, Sánchez, como anfitrión, pronunciaba unas palabras después de la apertura oficial a cargo del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Sobre su mesa había una pequeña bandera de España en la que podía observarse que el escudo estaba al revés. Gerardo Correas considera que esto fue “incomprensible y fallo grave. Los símbolos del Estado hay que cuidarlos y no se debe permitir. La OTAN, que es quién ha trabajado en el protocolo de esto, ha pedido disculpas y lo ha resuelto de manera inmediata”. Su portavoz pedía disculpas en un mensaje en Twitter que acompañaba con la fotografía de la bandera colocada correctamente.