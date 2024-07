El problema de la vivienda, mucho más que los pisos turísticos: "somos los paganini"

Los famosos pisos turísticos se han convertido en un auténtico quebradero de cabeza para muchos vecinos. Se quejan de la suciedad, el ruido y los desperfectos que los huéspedes dejan en su edificios. También en ciudades como Cádiz o Málaga denuncian que es tal la cantidad de este tipo de alojamientos que incluso no hay viviendas para los nacidos en el lugar y en muchas ocasiones tienen que dejar su tierra por no encontrar un inmueble para vivir. Repercute además en los barrios, que no sool pierden su esencia de siempre sino que además los comercios pequeños, de toda la vida se ven obligados a echar el cierre y la persiana.

Los pisos turísticos, ¿culpables de la falta de oferta?

A esta problemática hay que añadir que 9 de cada 10 de estos pisos turísticos no cuentan con una licencia, pero realmente, ¿ponerlos un límite va a solucionar el drama de la vivienda en nustro país? Para Alberto López, experto inmobiliario, claramente la respuesta es no: "El problema es que se está tapando el verdadero problema que es la falta de oferta que hay. La gente se queja más de esto que de las molestias que pueda haber en un piso turístico. La gente sale a la calle a buscar un piso y no lo encuentra o lo encuentra a unos precios desorbitados". Insiste en que la raíz del problema es la inseguridad jurídica que hay: "los propietarios no tienen seguridad jurídica para poner en alquiler y está generando un problema muy grave". Señala incluso que un piso turístico no es tan interesante como la gente cree: "Hay muchos gastos. Un 15% de los ingresos se lo llevan la plataforma donde lo publicitas. Un 20% se va también en la gestión de esa vivienda, lleva una logística tremenda pero lo cierto es que la gente lo ve como una salida a largo plazo, porque lo que no quieren es que okupen su casa".

En cuanto a la proliferación Alberto López apunta a que ha sido tras la pandemia y el confinamiento: "Después de la pandemia, muchos europeos han mirado España como un lugar para vivir por el sol, la comida, la seguridad, esto provoca que haya un aumento de la demanda y las plazas hoteleras no pueden alomejor albergar toda la oferta". Aunque en su opinión este tipo de pisos no son la principal causa cree que " se requiere una regulación porque las personas los ecinos tienen que convivir con las plazas turísticas".

Los propietarios de pisos turísticos se defienden

Dulcinea Aguín, presidenta Asociación Viviendas turísticas de Galicia es tajante cuando se les señala como la causa de la falta de inmuebles: "Hablamos de que los culpables de la subida del alquiler somos las viviendas de uso turístico pero representamos un 2,5% del paque inmobiliario nacional, cuando el parque de la vivienda vacío y cerrado es de un 20%". En esa misma línea asegura que al Gobierno "no le interesa hablar de la inseguridad jurídica, la forma más fácil es culparnos a nosotros y eliminarnos". Comparte con Alberto López que el Gobierno quiere atajar este problema porque cree que si cierran la puerta al alquiler turístico se va a solucionar el problema de la vivienda: "Hay muchas cosas que afectan a la vivienda, nosotros somos los paganini de todo cuando las políticas de vivienda son nefastas". Carga también contra le nueva ley del Ejecutivo: "La famosa ley de derecho a la vivienda disparó el registro de viviendas de uso turístico, pero es por si acaso, porque esa ley no tiene ninguna seguridad para los propietarios".

El Gobierno quiere poner límites

Con el fin de hacer frente a la proliferación de los pisos turísticos, el Gobierno va a dar poder a las comunidades de vecinos para que puedan vetar la implantación de estas viviendas en sus edificios. Para ello, Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, asegura que desde el ejecutivo central llevarán a cabo una nueva redacción de la Ley de Propiedad Horizontal que pueda ajustar y aclarar la capacidad de decisión de las comunidades de vecinos.