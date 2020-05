Antonio Salas, genetista: "Será difícil el desarrollo de una vacuna universal"

Antonio Salas es investigador de la Universidad de Santiago de Compostela y autor del estudio que ha analizado hasta 5.000 genomas del coronavirus y que ha detectado la figura de un "supercontagiador".

Las caractetísticas de estos individuos son "personas con una carga viral mayor o con periodos de incubación más largos. Son bastantes asintomáticos, o asintomaticos del todo. Hay otras posibilidades que son el hecho de que tenga además algún componente genético que facilite esta capacidad de transmisión, y que deberían estudiarse en un futuro. Además son personas que tienen una gran capacidad de socializar".

El estudio que ha realizado el equipo de Antonio Salas ha demostrado que en España ha actuado una cepa del virus procedente de China y que no está presente en otros países de Europa. "Es interesante que sea una cepa exclusiva de España. Aunque tenga su origen en China, no significa que haya venido directamente de Asia, es algo que está por estudiar". Pero junto a este linaje hay otros que se comparten con otros países de Europa, señala el investigador. Otra de las cuestiones sobre las que se pronuncia el estudio es la "teoría de la conspiración" señalando que el SARS COV- 2 no surgió en ningún laboratorio, que nació probablemente en noviembre de 2019 y que la primera oleada pandémica fue mayor que los datos oficiales". Salas señala que no hay cabida a teorías cospiratorias, porque "el virus está evolucionando de forma natural".

Sobre la fecha en la que surge el virus, "nuestra estima que es bastante ajustada apunta a que fue a principios de noviembre". Finalmente, Antonio Salas apunta que analizando la curva elaborada a partir de los datos genéticos y la elaborada a partir de los datos reportados "se observa una desviación de ambas curvas. A qué se debe. Una razón podría ser al tiempo de incubación, y otra es que hubiera más casos de los que realmente se reportaron. Esto no nos tiene que extrañar porque cada país está aportando los casos con diversos métodos, y el hecho de que China reportara menos casos de los reales no sería extraño en ese sentido, ya que es probable que ningún país de Europa lo esté haciendo bien. Lo que sería interesante es fijar un sistema común y actuar con total transparencia para así aprender en caso de futuros rebrotes o pandemias", y es que, en ese sentido, el experto en genética recuerda que el "el riesgo de un nuevo rebrote está ahí. Es importante ver qué está pasando en otros países".

Sobre los proyectos de una futura vacuna, Salas destaca que el hecho de que se han observado mutaciones en las cepas puede dificultar el desarrollo de una vacuna universal, "a lo mejor cada cierto tiempo vamos a tener que actualizar que la vacuna, como sucede con otros virus"