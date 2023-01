Ana, víctima de violación, sobre las palabras de Ángela Rodríguez: "Me parece una mofa y una barbarie"

En un acto de Podemos celebrado este lunes bajo el lema 'feminismo para todo el mundo: ¿Qué está pasando con la violencia machista?', Ángela Rodríguez, la número dos de Irene Montero, ha ironizado sobre qué es lo que sucede con la rebaja de condenas de agresores sexuales que, ha indicado, "es lo que nos está echando la extrema derecha a la cara". Así, entre risas, ha asegurado que "de los creadores de las personas van a ir al registro para cambiar de sexo todas las mañanas, llega los violadores a la calle, cientos, miles, oleadas".

Ana Cuartas, víctima de agresión sexual por parte de su padre desde los 3 a los 17 años, habla claro sobre estos comentarios en ‘TRECE al día’: “Me parece una mofa. Ya no es que lo hagan mal porque no rectifican, sino que se están mofando de las víctimas, que me parece casi peor. Lo que nos tiene que dar son herramientas y no lapidarnos y mofarse de nosotras. Para que no nos maten y nos violen faltan esas herramientas. No puede ser que los procesos judiciales duren tantos años”.

“Hablo de personas que sufrimos muchísimo porque las secuelas son de por vida y hay un índice muy alto de suicidio por las secuelas del abuso sexual. Me parece dantesco y una barbarie. Siento decirle que no es la derecha, no hablo de colores… nadie está haciendo absolutamente nada. Nadie se ha puesto en contacto con las víctimas”, recalca Ana. “Llevo muchas entrevistas en medio y, a día de hoy, ningún político se ha puesto en contacto conmigo o con otras personas que estén pasando por lo mismo. No se han preocupado por mi estado de salud mental y las víctimas no importamos”

Sobre Ángela Rodríguez, Ana Cuartas“Me parece ridículo que esta señora esté representando a las mujeres. Dice ser feminista este Gobierno, perdóname, pero no.Estáis lapidando a las víctimas”. Para terminar, Ana ha querido subrayar la necesidad y el deseo de las víctimas y sus familiares de ir al Parlamento y solicita que se escuche a las “víctimas reales”.