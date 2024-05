El almirante Tafalla explica qué hay que hacer para evitar que vuelva la mili a España: "Tenemos tiempo"

En estos tiempos en los que la tensión internacional y las escaladas en los conflictos bélicos van en aumento, sobrevuela una propuesta que por ejemplo Reino Unido ya ha anunciado que va a poner sobre la mesa: el Servicio Nacional Obligatorio (lo que nosotros conocemos comoServicio Militar Obligatorio o Mili). Un planteamiento por parte del primer ministro Rishi Sunak que ha incendiado el país británico y que ya está funcionando en otros países como Lituania, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Letonia, Austria, Grecia y Estonia. En el caso de Dinamarca, Noruega o Suecia, incluso ese servicio se ha ampliado también a las mujeres.

¿Sería conveniente restaurar la Mili en España?

Alemania o Francia, han deslizado la idea de recuperar esa formación militar obligatoria y aunque de momento aquí la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha descartado ni siquiera tener ese debate en el Consejo de Ministros, hemos preguntado en 'Trece al Día' al almirante Ángel Tafalla si convendría que nuestro país lo retomara: "En este momento sería premeditado e injustificado. Cuando hablamos de mili es porque creemos que hay un riesgo de guerra con Rusia. No se dice públicamente, pero es eso. Rusia tiene 140 millones de seres humanos, la Unión Europea 440 millones. Estamos en la relación de 3 a 1, que es justo la relación que tiene Rusia con Ucrania con 38 millones. Si Ucrania lo está pasando fatal, luchando así, a Rusia le pasaría lo mismo". Señala además que se tiene mili por tres cosas: "porque quieres mantener la neutralidad, por sensación de peligro o por dar valores patrios".





Para el almirante Tafalla, la medida propuesta por el primer ministro británico es un disparate: "Ese proyecto que ha hecho Reino Unido es una chapuza, es un mecanismo de reclutar a la desesperada". A su juicio, lo que se debería hacer es aprovechar la experiencia del ejército profesional y apostar por nuestros militares: "Si estás preocupado de que Rusia te va a dar un disgusto, aumenta el ejército profesional, aumenta la disuasión y baja la probabilidad de guerra. De momento nuestro ejército nos da unos años de disuasión suficientes. Tenemos tiempo aun para reaccionar si la cosa va a peor". Si se sigue en esa línea, conseguiremos, según Tafalla "una capacidad mayor de disuasión". Hacer lo contrario para el almirante es "paralizar la economía y poner naciones europeas en pie de guerra". Precisamente pone de ejemplo al país de Zelenski: "Ucrania está teniendo problemas, se le está yendo gente para no ir a la guerra.

Las motivaciones de los jóvenes para alistarse en el Ejército

Sonsoles Díez tiene 22 años y se está preparando para ingresar en el Ejército como enfermera militar. Una posibilidad, que según explica en 'Trece al Día' conoció por casualidad: "Estaba estudiando medicina y me enteré de esta salida que no es muy conocida. Consiste en entrar en el ejército como enfermera y dentro prepararte con la formación militar y ejercer esa profesión dentro de las Fuerzas Armas". Eso sí, siempre ha tenido vocación y le ha llamado la atención desde pequeña por las posibilidades que ofrece "muy interesante para desenvolverte como sanitario y te hace vivir cosas que de otra manera no podría ser".





En cuanto a si comparte que regrese la Mili, Sonsoles lo tiene claro, está a favor: "Yo veo interesante que todo el mundo recibiera formación militar, quizá un período de unos meses". Tal y como está hoy el mundo, asegura: "No estaría de más estar preparado para lo que venga".