La tensión crece en Oriente Medio tras los ataques con drones de Irán a Israel el pasado sábado. El jefe del ejército de Israel ha confirmado que el ataque con más de 300 misiles y drones por parte de Irán "recibirá una respuesta", aunque, de momento, Israel no ha dado a conocer su decisión. En este contexto, varios países ya se han pronunciado tras conocer los planes de Israel. En España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado a la "contención y la prudencia" de los dos actores.

Netanyahu reúne a su Gabinete de Guerra

La reunión de urgencia del Gabinete de Guerra de Israel ha concluido sin un acuerdo claro. De momento, no se conoce cuál será la respuesta del gobierno israelí después del ataque de Irán con más de 300 drones y misiles el pasado sábado. En 'Trece Al Día', el director de desarollo de defensa, seguridad y aeroespacial en 'ATREVIA', Francisco Girao, ha asegurado "la tensa y única situación desde el punto de vista histórico". "Nunca nos habíamos encontrado es un escenario donde Israel ataque primero de manera abierta a una instalación iraní en Siria y, después, Irán responda con la autoría en suelo israelí", explica Girao.

En este contexto, el experto en defensa considera que "en la escala 1 al 10 en que Israel de una respuesta", estaríamos en torno a un 6 o 7. "Es complicado porque hay muchos factores en juego, si fuese por la voluntad de Netanyahu, estaríamos ante una respuesta evidente. El abánico de opciones de Israel es amplio a la hora de responder", concluye Francisco Girao.

Además, el director de desarrollo de defensa en 'ATREVIA', recuerda que "lo que Israel necesita apoyos internacionales" y, tras este ataque de Irán, "los ha tenido". "No se hasta qué punto le perjudica a la Israel de Netanyahu sacar el foco de Gaza y poner el enfrentamiento con un potencia de Oriente Medio que tiene la contestación de Irán", añade Girao.

La cúpula de hierro repele el ataque iraní

Los más de 300 misiles y drones que lanzó el ejército de Irán, fueron detectados por la conocida como 'Cúpula de Hierro'. "Lo que concoemos como Cúpula de Hierro es solo una aprte del sistema de defensa aérea con el cuenta Israel. Es un sistema de sistemas, que integra una primera capa que actúa con misiles hipersónicos, pensada para destruir misiles balísticos por enciama de nuestra atmosfera; la segunda se llama la 'Onda de David', que es de alcance intermedio, hasta 300 kilómetros y, la tercera, es la conocida como 'cúpula de hierro'", ha analizado en 'Trece Al Día' el teniente general Francisco José Gan Pampols.

La velocidad a la que van los drones oscila entre los 270 y 280 kilómetros por hora, una velocidad de crucero "muy inferior a la de los misiles". El teniente general explica que este tipo de drones "se utilizan para saturar los sistemas de detección" y no se lanzan "como una oleada", si no que "van consecutivamente para que esos sistemas analicen trazas y los neutralicen", asegura Gan Pampols. Un modo de actuación, el del ejército iraní, que es "una lección aprendida de lo que ha hecho la federación rusa sobre Ucrania", recalca el teniente general.

Para Francisco Gan Pampols, el ataque de Irán sobre Israel "ha sido calculado para hacer todo el daño posible", si no, asegura "no se hubieran armado con cabezas de guerra ni los drones ni los misiles de crucero o balístico, se hubiera empleado otro sistema de ataque si se quiere hacer testimonial", concluye.

Sobre cuál será la actuación de Israel a partir de ahora, el teniente general apunta a la "diplomacia y contención", aunque asegura que eso "no signifique que Israel no acabe aplicando una respuesta". Pampols recuerda que "llevan mucho tiempo en conflicto" y a Israel le piden que "no escale de forma que el conflicto escape a límites geográficos e implique a otros países, lo que no significa, reitera, que "antes o después Israel responda".









