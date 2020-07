Pérez: "Que no haya plan b cuatro meses después de la llegada del coronavirus, nos puede acabar rematando"

Vídeo

El presntador de Trece Al Día dice que "los confinamientos parciales eran algo inevitable con la actuación del gobnierno". "Nunca utilizo este argumento y me encantaría no tener que hacerlo. Desde hace tiempo les llevamos diciendo que el coronavirus iba a obligar a confinamientos parciales de la población y que no había un cuerpo jurídico que aparase esos confinamientos", explica.

"Ha ocurrido ya en Lleida. Y el ministro de justicia lo justifica diciendo que eso era el plan del gobierno, que no había plan b, que ya se sabía, que no había alternativa al estado de alarma", añade Jose Luis Pérez.

"¿Pero cómo lo va a haber? Si en cuatro meses el ministro de justicia no ha movido un dedo para encontrar una alternativa ¿Qué prioridad más importante va a tener? Es evidente el despropósito al que están sometidos los ciudadanos de Lleida. Ellos utilizan que no existía plan b como argumento para justificar, pero ese es el problema que el que no hubiese un pan b nos llevó donde nos llevó, nos costó muy caro. Que no lo tengan 4 meses después, nos puede acabar rematando", finaliza.