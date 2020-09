José Luis Pérez: "Seguimos perdiendo el tiempo en batallas políticas"

Vídeo

Sigo pensando que, además de ser bastante ridícula, en esa pelea entre el Gobierno central y el Gobierno de Madrid, ahora por el coronavirus, pierden todos. Por supuesto, perdemos (y es lo más importante, seguramente lo más grave) los ciudadanos. Porque cada vez nos dan más razones para no confiar en el liderazgo político.

Pero pierde también el Gobierno central, al que se le nota mucho que tiene un interés político más que epidemiológico. Porque no dice lo mismo de Navarra, donde el virus está creciendo más y más rápido, ahora mismo, que en Madrid. Y en el caso de la Comunidad de Madrid, tampoco tiene mucho sentido que digan 'No, intervenimos si eso de que sea por cada 500 casos por 100.000 habitantes es para todos'. Si es necesario, habrá que hacerlo sea o no genérico para todas las Comunidades Autónomas.

Por eso, conviene (no aporta nada) aparcar ese debate político, que es estéril. Hay algo en lo que están de acuerdo prácticamente todos: los científicos, el Gobierno central y el Gobierno de Madrid. Ahora mismo, el mayor número de contagios no se produce en el puesto de trabajo. Ni siquiera en el transporte público. Se produce en encuentros familiares y de ocio. Por eso, a lo que apuntan también las medidas del Gobierno autonómico (que se pueden extender a más zonas de España) es a reducir todavía más esos encuentros.

¿Habéis escuchado a alguno de los gobiernos hablar de un apoyo económico para ese sector que ya está sufriendo y que seguramente tendrá que sufrir todavía más en los próximos meses? Del mismo modo que tampoco se están conociendo las sanciones a quienes incumplen esas normas. Aquí hemos visto cómo una chica se fue a surfear estando contagiada y el único que ha pagado, de momento, es el denunciante, que se tuvo que ir de San Sebastián: hay que hacer medidas contundentes también para los que incumplen.

De todo eso no se habla. Seguimos perdiendo el tiempo en batallas políticas.