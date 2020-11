José Luis Pérez: "No se puede olvidar el ejemplo que pudo ser Maradona y no terminó de ser"

Vídeo

No voy añadir nada que no se haya dicho, si sostengo aquello de que Maradona era una auténtica leyenda. Su fútbol no se ha vuelto a ver, una calidad técnica de esa altura, de esa precisión y belleza estética.

Eso no impide que también tengamos que reconocer que, por desgracia, Maradona no tuvo una conducta ejemplar. No era el ejemplo que nadie quisiera para los deportistas que aspiran a leyenda del fútbol.

Yo recuerdo la última vez en la que vimos uno de esos comportamientos de Maradona. Lo estaba viendo con mis hijos y mi hijo me veía triste contemplando esas imágenes. Y me preguntaba: ¿Por qué estás tan triste papá? Y yo le dije que estaba triste porque él fue un jugador como no ha habido otro en el mundo.

El niño no lo entendía porque estaba viendo la imagen de una persona que había perdido casi la dignidad. No se puede olvidar el ejemplo que pudo ser Maradona y no terminó de ser.

Descanse en Paz una leyenda, un mito del fútbol.

Muere Diego Armando Maradona

Diego Armando Maradona ha fallecido este miércoles a los 60 años en Argentina por un paro cardíaco, tan sólo tres semanas después de ser operado por un coágulo en el cerebro.

Según informó Ernesto Coco, corresponsal de la Cadena COPE en Argentina, a las 17.30 horas de la tarde (13.30 horas en Buenos Aires), algunos medios como Clarín confirmaban el fallecimiento del ex astro mundial, que sufrió un colapso que desembocó en una parada cardiorrespiratoria que resultó fatal para Maradona.

Maradona recibió el alta el pasado 11 de noviembre, tras ser operado con éxito una semana antes de dicho hematoma subdural en el cerebro.