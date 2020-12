Presidente de Reporteros Sin Fronteras en España: "La transparencia del Gobierno brilla por su ausencia"

Alfonso Armada, presidente de la Sección Española de Reporteros Sin Fronteras, analiza en 'La Lupa de la mañana' el informe anual de libertad de prensa. El informe se presenta en Paris y en todas las secciones nacionales de Reporteros Sin Fronteras, el presidente explica que: “Lo hemos dividido en dos partes, una primera parte que presentamos hoy que hace hincapié en el número de periodistas encarcelados, desaparecidos o secuestrados que son 367 en todo el mundo”. El periodista explica que en este informe “España tiene una presencia mínima, por no decir inexistente, pero en la sección española hemos pensado que había que hacer hincapié en el año nuestro y en lo que plantea, y en qué medida tenemos más o menos libertad de prensa”.

El periodista advierte que: “Tenemos que ser cautelosos, España no sufre las restricciones de países que están a la cabeza de la represión y China es el primero, porque es la principal cárcel de periodistas del mundo”. Sin embargo, señala que: “Estamos viendo algunas tendencias que nos preocupan, con la pandemia, la actitud del Gobierno Central, de las comunidades autónomas y los ayuntamientos no ha sido precisamente un canto a la transparencia. La transparencia brilla por su ausencia y el Gobierno en este sentido está pecando”.

El presidente de la Sección Española de Reporteros Sin Fronteras explica en TRECE que el informe “hace hincapié en las dificultades que han tenido muchos fotoperiodistas para cubrir los estragos de la pandemia”. Y afirma que: “Muchos fotorreporteros que habían trabajado en Yemen. En Siria o Irak, llamaron a Reporteros sin Fronteras para quejarse de los obstáculos que tenían para hacer fotografías en los hospitales y cementerios”.

El periodista justifica que las consecuencias de esto es que la gente “no ha tomado conciencia de los estragos y de la cantidad de muertes que ha tenido en España”. Y defiende que: “A mí como presidente, me inquieta que esto esté fuera del debate público, deberíamos estar de luto en España por los miles y miles de muertos, esto no es una catástrofe natural, es inaudito que todavía a estas alturas no tengamos cifras fidedignas del número de muertos”.

Ante la polémica creada tras la fotografía publicada por el periódico 'El Mundo' en la primera ola del Palacio de Hielo de Madrid utilizado como morgue, el presidente expone que: “Creo que mucha gente no quiere saber la realidad, y la muerte se ha convertido en una especia de convidado indeseable, no queremos actuar en función de la vida que llevamos y se ve ahora con el problema que tenemos con el confinamiento y las directrices”.

El presidente de la Sección Española de Reporteros Sin Fronteras expone preocupado que: “Los periodistas tenemos la tendencia a ser implacables en la crítica hacia las autoridades públicas, hacia los jueces, los actores… somos estupendos criticando a los demás y creo que tenemos que hacer un poco de autocrítica y en qué medida nosotros no nos hemos alejado lo suficiente del poder para criticar a todos los poderes y tratar de separar los hechos de las opiniones”.

Respecto a la falta de información proporcionada por el Gobierno sobre el número total de muertes de coronavirus o los integrantes del Comité de Expertos, el periodista justifica que: “Creo que todos los Gobiernos tienen la tendencia de no decir toda la verdad o de controlar el discurso, los regímenes autoritarios actúan de forma implacable y no sólo encarcelan a muchos periodistas si no que los eliminan directamente, en una democracia, tenemos que estar más alerta que nunca para evitar que el Gobierno se vaya de rositas”. Y señala que: “El deber de transparencia es un deber absolutamente democrático y los periodistas tenemos que constantemente utilizar nuestro poder para exigir responsabilidad a los poderes públicos”.