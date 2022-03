Todo lo que necesitas saber si quieres comenzar a darle una paga a tu hijo

¿Le das paga a tus hijos o nietos? ¿Cuándo? ¿Se establece de una forma periódica o solo cuando es para premiarles? ¿Es bueno? ¿Ayuda a los más pequeños recibir una compensación económica? Según un estudio, los niños españoles manejan más de 158 millones de euros al mes fruto de las pagas y extras que reciben de los padres. También hemos podido conocer que los padres españoles son terceros que más paga dan en el entorno de los países europeos, por debajo de Italia y Francia.

Si nos centramos en cuándo se da esta paga, encontramos que un 34,7% da la paga de manera diferida – cuando la necesitan para un fin determinado – un 28% la entrega de una forma regular – semanal o mensual – y el 7% de los padres la entrega como una recompensa – cuando los niños han realizado tareas domésticas, por ejemplo.

¿Qué función tiene la paga?

Silvia Álava, psicóloga Sanitaria y educativa, ha estado en ‘La Lupa’ de TRECE para aclarar qué función debe tener la paga que se les entrega a los hijos: “Es un sistema de aprendizaje para que aprendan a gestionar el dinero y decidir en qué cosas me lo gasto y en qué cosas no. Está bien, pero lo que tenemos que hacer es enseñarles a manejar este dinero”. Silvia apunta que no sirve de nada darles paga si, cada vez que lo necesiten, les vamos a dar dinero aparte: “El objetivo de la paga es que cada vez que nos pidan algo, lo tienen que hacer con su dinero. De esta manera aprenden a valorarlo y a ahorrar, porque cada vez que quieran algo más grande necesitan esperar un tiempo. Esto es un aprendizaje básico para tener éxito en la vida, demorar las recompensas”.

¿A qué edad podemos darles paga?

Silvia explica que no existe una edad concreta para comenzar a dar dinero a nuestros hijos:“Va a depender de las características del niño o la niña, de cómo de responsable es. A los ocho años podría empezar a ser un buen momento, pero depende de sus características. El objetivo siempre es dar poco dinero. Los niños con mucho dinero en el bolsillo encuentran problemas, hay que dar dinero ajustado a su edad”. Silvia apunta que, en muchas ocasiones, los niños quieren algo hasta que lo tienen que pagar, ellos que, entonces, ya no lo quieren, por lo que es una buena forma de que comiencen a valorar la economía.

¿Cada cuánto tiempo se debe dar la paga y por qué motivos?

“A los más pequeños, una paga mensual se les va a quedar grande”, comienza Silvia: “Lo mejor es hacerlo de una forma semanal para que puedan ir regulando el dinero”. Además, Silvia subraya la importancia de establecer en qué condiciones se gana la paga y en qué condiciones no: “No aconsejo pagar por hacer las tareas domésticas porque parece algo opcional. En casa somos un equipo y todos debemos colaborar. Cada uno debe asumir la parte que le corresponde y que puede hacer según su edad”.

¿Es importante negociar con tus hijos?

“No es necesario amenazar con quitar la paga si no haces los deberes. Creo que es una dinámica perjudicial en las familias. Ellos tienen que tener claro que para tener la paga hay que haber cumplido con los objetivos de la semana, pero no hay que estar recordándoselo”, apunta Silvia. Para terminar, la psicóloga relataba una preocupación muy común entre los padres que los hijos no pueden hacer todas las cosas que quieren porque no les llega el dinero: “Quieren ir al cine, comprar palomitas, ir a cenar… La vida va de esto, de elegir. Hay que entender que, aunque nos gustaría, no podemos tener todo lo que queremos. No se trata de ser crueles, se trata de que tienen que aprender a elegir porque el dinero es finito”.