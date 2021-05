Ana Samboal: "Exteriores no hizo sus deberes en Ceuta y no ha hecho sus deberes en el Reino Unido"

Ya están las puertas abiertas para ciudadanos extracomunitarios procedentes de Asia, Australia, Nueva Zelanda, Israel o el Reino Unido. La gran pregunta es: ¿vendrán?

El mensaje institucional está claro. Quieren que vengan. Sin embargo, todo el que ponga un pie en nuestro suelo, británicos sobre todo, tendrán que hacerse PCRs varias y cuarentenas, por lo tanto les resultará más fácil irse a Portugal o a otras zonas del mundo donde la incidencia global de país es menor.

Exteriores no hizo sus deberes en Ceuta y no ha hecho sus deberes en el Reino Unido. En las Islas Baleares o en las islas Canarias la incidencia es más baja de la que hay en Reino Unido como país. Pero ese mensaje no parece haber llegado a Downing Street, así que por mucho que abramos las puertas tardaremos en ver a los ministros británicos y necesitamos el verano.

El sector turístico tiene todavía a 400.000 trabajadores en Expediente de Regulación Temporal de Empleo, está negociando a contrarreloj para ampliarlo al 31 de diciembre. No podemos ir salvando cada día la próxima bola de partido. Tenemos que mirar a largo plazo.

Exteriores tendría que haber tomado la baza de liderazgo internacional. En trabajo ya tendría que tener una solución sobre los ERTE, que acaban el 31 de mayo.