Ana Samboal: "Sánchez e Iglesias no han hablado de empleo, ni de cómo crear puestos de trabajo, ni del paro"

Vídeo

A la misma hora a la que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias nos anunciaban su acuerdo para hacer el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado, el Instituto Nacional de Estadística publicaba las cifras de paro en España.

Tenemos una tasa de paro del 16,2%, Son 3.700.000 personas, casi 3.800.000. Y si sumamos a las personas que están expedientes de regulación temporal de empleo, muchas de las que se quedarán en el camino, la tasa de paro subiría al 19,2%.

Pero Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no nos han hablando del empleo, de cómo crear puestos de trabajo, no nos hablado del paro. Nos han hablado de los subsidios para los que no llegan a fin de mes. Nada de crear, sino de subsidiar una encomia subsidiada para la que hace falta una catarata de nuevos impuestos.

Dicen en Moncloa que al final se queda en nada porque es para las rentas muy, muy altas. Probablemente sea así desde el punto de vista del número, desde el punto de vista estrictamente económico. Pero la señal que manda al mercado, a los inversores nacionales e internacionales es que mientras toda Europa está bajando los impuestos, aquí los estamos subiendo.

Es decir, nos estamos echando el dinero que necesitamos para crear empresas, economía productivos y crear nuevos puestos de trabajo. Buscarán oportunidades en otras latitudes donde, además, haya mayor seguridad jurídica.