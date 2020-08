Ana Samboal: “No podemos pedir libertad y dejar nuestro futuro en manos de los poderes públicos”

La presentadora del programa de 'Trece' "La Lupa de la mañana", ha señalado en su videoblog diario que: "como a los malos estudiantes, llega septiembre. Está a la vuelta de la esquina". Ha insistido en que en septiembre se van a producir reacciones, por parte de muchos debido a que el Gobierno no a hecho bien las cosas. Samboal ha señalado que: "nos va a sorprender de nuevo con los deberes sin hacer. No es que el Gobierno no pudiera irse de vacaciones, es que debería haberlo dejado todo encarrilado antes de irse".

Es más, la comunicadora ha señalado que: "la ministra Celaá va a comparecer en el Congreso de los Diputados para informar del curso escolar horas antes de que empiece". Y ha añadido que: "no tenemos las herramientas legales para articular las medidas de contención, confinamiento, o reunión necesarias".

Ana Samboal ha insistido también que el problema en que la sociedad española está inversa en esta crisisi no va a tenaer una fácil solución. Ha señalado que: "no se trata de que la competencia sea de Gobierno central, de las Comunidades Autónomas, o de los ayuntamientos". Ha afirmado que: "estamos en una situación tan grave que de lo que se trata es de que las tres administraciones, cada una con su responsabilidad, se coordinen para intentar que el número de afectados por el coronavirus -y este lunes contamos 19.000- sea el menor posible".

Por último, la presentadora de "La Lupa de la mañana" ha concluido que a pesar de tener todo en contra: "hay pelar por supuesto a la responsabilidad individual. No podemos pedir libertad y dejar después todo nuestro futuro y nuestro bienestar en manos de los poderes públicos".