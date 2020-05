Ana Samboal compara las crisis de 2008 y 2020: "La diferencia es que ahora no tenemos margen de maniobra"

Vídeo

Nos dicen que esta situación no tiene nada que ver con la de 2008 y es cierto. Entonces se produjo un deterioro paulatino de la actividad económica que probablemente tuvo su cenit en 2011. En esta ocasión, se ha producido un parón brusco por el confinamiento. No tiene nada que ver con la crisis de 2008 pero eso no significa que vaya a ser más leve. O menos.

Comparemos con las cifras: en 2007, en el preludio de la gran crisis, la producción industrial caía en torno a un 8%. En Marzo de 2020, ha caído más de un 12%. Y lo peor vendrá en abril con el parón total de la actividad económica durante dos semanas.

La recuperación en "V" se ha descartado por la gran mayoría de los economistas. La clave para saber lo que va a ocurrir la tendremos a lo largo de las próximas semanas. De momento, las fábricas están casi paradas. Funcionan a un 25% de su actividad. ¿Por qué? Porque no hay consumo. Potr ejemplo, si los concesionarios están cerrados y las personas no compran coches, ¿por qué se van a fabricar más coches? Y siguen pagando seguros, autorizaciones, créditos bancarias, electricidad...

La diferencia entre la gran crisis de 2008 y la de ahora es que aunque entonces las familias estaban muy endeudadas, el Estado sí podía hacerlo. La deuda pública superaba los 380.000 millones de euros. Era, en torno al 36% del PIB. Ahora, la deuda pública roza el billón doscientos mil dólares. No tenemos ningún margen de maniobra.