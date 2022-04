Sergio Dalma en TRECE: los secretos de ‘Alegría’, su apoyo a Chanel y una llamada sorpresa de Gonzalo Hermida

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este jueves, a un invitado muy especial: Sergio Dalma. El artista comienza la entrevista hablando de su último trabajo, su disco número 21 titulado ‘Alegría’: “Los que somos personajes públicos tenemos que contagiar alegría. De los 21 discos que he grabado, este se ha preparado de una forma distinta a los anteriores. Lo he disfrutado muchísimo. No soy partidario de poner el título de una de las canciones al título del disco. ‘Alegría’ creo que tiene mucha importancia con todo lo que nos ha tocado vivir”.

‘Alegría’, el último trabajo de Sergio Dalma

El cantante relata cómo surgió este disco, uno de los más especiales en su carrera: “Estábamos en la gira del 30 aniversario, una gira muy especial y, desgraciadamente, viene el parón de la pandemia. Echaba de menos el estar en la carretera, subir a los escenarios… y estaba entrando en un bucle depresivo y me ayudó mucho preparar este nuevo trabajo. Monté un pequeño estudio en casa y cuando me llegaba una canción y a veces la cantaba en pijama, y lloraba, lo disfruté de otra forma ese disco”.

En el disco hay colaboraciones con artistas muy potentes de la industria como Gonzalo Hermida. Sergio Dalma hace una confesión: “Cada vez que tengo que preparar un disco empiezo a escribir, a componer. Escribo cosas, pero, honestamente, no están a la altura de lo que yo escribo. Muy raras veces hay canciones mías”. Dalma relata que ‘Un paraíso junto a mí’ le llegó cuando un familiar estaba muy grave por el Covid, que al final falleció, y había una carga de sensibilidad más fuerte que en otras ocasiones.





Sergio Dalma ofreció el pasado mes de agosto de 2021 un concierto íntimo en la localidad de Sitges. “Ese momento tenía una carga emotiva muy importante porque hacía mucho tiempo que no la cantaba. La letra la hizo mi tío y la música yo. Cada vez que la cantaba me acordaba de él porque siempre me apoyó”. Dale al PLAY para ver la reacción de Sergio Dalma al rememorar este momento. Otro de los momentos más divertidos del programa fue cuando Sergio Dalma improvisó la venta de algunos productos poniendo voz a multitud de anuncios publicitarios.

El primer álbum de estudio de Sergio Dalma lo publicó en 1989 bajo el nombre de ‘Esa chica es mía’: “Si ahora me llegara esta canción tendría dudas porque podría sonar machista. Hay muchas de las canciones italianas como ‘Jardín prohibido’, que fue muy popular, que sería impensable a día de hoy. Aunque en el reguetón las letras son muy bestias y siguen sonando, quizá no se debería mirar todo con lupa”. Sergio asegura que casi todo eran bandas y que los solistas lo tenían muy complicado, debido al auge de La movida madrileña.

Sergio Dalma actuó en el Festival de Eurovisión de 1991 celebrado en Roma con el tema ‘Bailar pegados’: “Este año quiero romper una lanza porque creo que RTVE ha hecho un esfuerzo por darle vida a ese festival. Había mucha diversidad. La que ha ganado es Chanel y hay que apoyarla y sus compañeras lo dejaron claro. Toda la gente tiene que estar apoyando a Chanel”.

¿Qué objetos personales esconde ‘La Caja’ de Sergio Dalma?

En esta sección los invitados abren una caja para descubrir su contenido: un objeto que les traerá buenos recuerdos. El interior de la primera caja escondía una foto de María del Monte: “Yo empecé en una compañía de discos pequeña e independiente que se dedicaba principalmente al flamenco y ella estaba ahí. En ese momento María estaba en el número 1 de ventas y yo el segundo y gracias al disco de María hicieron el experimento de hacer cosas pop y al poco tiempo vino Antonio Orozco. No me olvido nunca”.

En la segunda caja había un tocadiscos: “El mío era un maletín que, cuando quitabas la tapa… esa tapa te servía de altavoz. Lo pedí a los Reyes Magos y me emocionaba mucho poner esos vinilos”.

Sergio Dalma responde en ‘La Azotea’ de TRECE

En esta sección, el invitado responde a tres preguntas indiscretas formuladas por tres personas muy curiosas. La primera pregunta viene de la mano de Carlos Baute: “¿Cuándo vas a dar un tutorial para poner la voz rasgada?”: “A Carlos le conozco de hace muchos años. Hubo una época que estábamos en la misma discográfica. Coincidimos en la grabación del programa de fin de año y me dijo que escuchó la canción de ‘La noche de San Juan’ y que no me reconocía. Él me dice lo de la voz, pero él tiene muchas cosas que yo no tengo”.

La segunda pregunta la formulaba Javier Llano, ¿Nos podrías decir el nombre de un buen restaurante en Madrid, Barcelona, Sevilla, Galia y Bilbao?: “Esto forma parte del músico, donde se para a comer… el músico en carretera no es solo el escenario, también todo lo demás”.

Por último, Gonzalo Hermida se conectaba en directo para hablar con Sergio Dalma y agradecerle la oportunidad de escribir una canción para él: “Yo admiro muchísimo la facilidad que tenéis de componer, por eso le tengo mucho respeto. Por eso el hecho de tener canciones en este disco tuyas, de Julia Medina, es bestial… gente muy joven. Te vi en Eurovisión y pido que se me pegue algo porque sois gente muy preparada”.

Dale al PLAY para escuchar un mensaje muy especial que le ha mandado Sandro Giacobbe a Sergio Dalma.