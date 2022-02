Sandro Giacobbe echa la vista atrás en TRECE: “Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo”

"La azotea de medianoche" te trae el mejor entretenimiento, cada noche, en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este lunes, a uno invitado muy especial: Sandro Giacobbe. El cantante de ‘El jardín prohibido’ ha comenzado hablando de este gran éxito en España llegando a ser número uno de ventas en 1976: “Mi primer éxito fue ‘Signora mia’ en Italia y era muy difícil superarlo. Es más difícil hacer la segunda que la primera. ‘Signora mia’ es una historia que tuve con una señora más mayor que yo, tenía 19 años y ella 35 años”. Para la canción de ‘El jardín prohibido’ hizo lo mismo, escribir sobre una historia real, una infidelidad y Sandro destaca la frase que le dijo a la chica y que ya se ha convertido en un himno: “Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo”.

Sandro Giacobbe comenzó su carrera musical a principios de la década de 1970. Sergio Dalma ha versionado muchos clásicos italianos, entre ellos ‘El jardín prohibido’: “Hemos hablado por teléfono y también ha venido a Italia. Creo que ha hecho una versión fantástica de mi canción”. Sandro recuerda tiempos pasados: “Todos los días estaba de promoción, galas, conciertos… por la tarde, por la noche… Viajábamos siempre en coche y recuerdo que una vez había tantas chicas esperando que una de ella llegó a arrancar la puerta del taxi”.

El último gran éxito de Sandro Giacobbe fue el tema ‘Sarà la nostalgia’ de 1982. Desde mediados de la década de 1980 se ha dedicado especialmente a dar conciertos para iniciativas solidarias. ¿Qué vamos a poder encontrar en sus próximos conciertos en España?: “Los clásicos y canciones nuevas. Hay una canción que he dedicado al puente de Génova donde han perdido la vida muchas personas. He dedicado esta canción a cinco familias que he conocido y lo que se ha recaudado se ha donado a las familias. La canción se llama ‘Solo un beso’ y habla de la fatalidad de lo que puede pasar: una persona sale de su casa, se toma un café y su vida va a cambiar”.

La visita de Marina en ‘La Azotea’ de TRECE

La mujer de Sandro Giacobbe, Marina Peroni, ha querido acompañarle en la entrevista para hablar de la canción que comparte, ‘Ali per volare’: “Es nuestra historia. Hablamos de la diferencia de edad. No se trata de las dificultades, pero sí de los miedos. ¿Estaré al nivel?”. Marina ha querido descubrir cómo se conocieron: “Cuando escuché su voz por teléfono le hablaba de usted y cuando trabajamos juntos empezamos a hablar, me ofreció vino, me cocinaba”.

¿Qué es lo mejor de trabajar con Sandro?: “Para mí es un lujo trabajar con él y pienso que muchas personas querrían estar en mi lugar, es un gran profesional”. Sandro asegura que se enamoró de Marina por sus valores y su talento: “El sueño de su vida era tener un cd con sus canciones. Un día sin decirle nada le di un disco donde estaban sus canciones”.