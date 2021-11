‘El Pirata’ relata en ‘La Azotea’ de TRECE mitos y leyendas de Elvis Presley, Paul McCartney o Bob Dylan

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este lunes, a un invitado muy especial: Juan Pablo Ordúñez, 'El pirata'. El presentador de ‘El Pirata y su Banda’, en ROCK FM, está de enhorabuena tras haber sido galardonado con el premio Ondas: “Me desperté de la siesta con muchos mensajes que me daban la enhorabuena y no sabía qué pasaba. Después me llamó Javi Llano y me dio la noticia”.

‘El Pirata’ no sería lo mismo sin su banda: “No existiría el programa si no fuera por ese puñado de gente que se mete en la cama muy temprano para levantar al país. No sería lo mismo sin esta banda de degenerados”. Parte del equipo del programa se subió a ‘La azotea’ y ‘El Pirata’ nos los presentó. “Javier Burguera es el productor ejecutivo del programa, el jefe y el que pone orden en esta jaula de grillos. Raquel sabe de rock bastante más que yo, pero lo oculta para no dejarme mal. En las redes sociales no se le escapa ni una, está siempre generando noticias que suceden en el mundo del rock, que es lo único que nos interesa. Y Sayago es mi amigo desde hace 30 años, hemos cultivado esa amistad en barras de bares, que une mucho”. También quiso recordar a los compañeros que faltaban: Lucía, Pablo y Fernando (guionistas), y Pablo, técnico de sonido. Y, por último, Álex Calvero, ‘El Francotirarock’, entró en directo desde casa para destacar algo de ‘El Pirata’: “Es gloria bendita. En esta banda soy el niño mimado”.

50 años radiando Rock & Roll

‘El Pirata’ cumple 50 años en la radio. Comenzó en 1971 con ‘Emisión Pirata’: “Con 14 o 15 años, un profesor nos dice que estaban buscando gente para trabajar en una radio que iban a abrir en Talavera. Nos hicieron una prueba y empezamos en un programa que se llamaba ‘Hora 15’. Mis compañeros desertaron y yo seguí. Empecé a poner la música que me gustaba y ahí aprendí haciendo de todo”, comenzaba. “Era muy divertido, ponía los discos que yo me podía compara, y para no repetir les pedía los discos a mis amigos. Un día dejé mi tierra y llegué a Madrid a buscarme la vida y empecé guardándole los discos al ‘Mariscal’ Romero, y ahora comemos justos dos veces por semana”.

En los 80, ‘El Pirata’ fue pionero en radiar muchas de las mejores bandas de rock y descubrió este género a toda una generación: “El primer disco que se puso de Metallica en una radio en España lo puse yo. Os voy a contar cómo sonó Gun N´ Roses por primera vez en España: un tipo de la discográfica vino a traerme unos discos y, antes de irse, sacó un casete de unos nuevos que han salido en América y la puse yo por primera vez”.

Muy poca gente sabe que ‘El Pirata’ se fue a Miami, en 1991, para emprender una aventura americana: “No salió bien. Me fui con la osadía de difundir el rock en español en Estados Unidos. Pensé que podía ser un pelotazo importante y me fui con toda mi familia. Allí me separé y me tuve que volver con mis hijos y se acabó la aventura. Al aterrizar en España encontré que estaba naciendo CADENA 100 y aparqué la idea de ir a Estados Unidos. Alguna vez he pensado en retomar esa aventura, pero estoy viviendo un momento muy dulce en mi carrera, y sobre todo con la gente con la que estoy trabajando. La banda es la red que sostiene el programa para que yo no caiga al vacío”.

‘Historias del rock: Leyendas, cuentos y mitos alucinantes’, el último libro de ‘El Pirata’

“En este libro hay una historia de un grupo de Sabadell que vendieron sus esqueletos para comprar los instrumentos. Es una historia que escuché en mi pueblo cuando era pequeño y, muchos años después, la he trasladado al libro después de investigar. Son cosas que he leído, hay historias ciertas y otras que no, y ahí quedan para que cada uno les dé su propia interpretación”, relata.

También destaca una leyenda muy famosa de Elvis Presley: “Hubo una llamada que nunca olvidaré. Era una persona culta y me dijo que estaba escuchándonos y me dijo que probablemente Lennon no hubiera muerto porque hay muchas empresas que son capaces de organizar tu muerte si tienes dinero para pagarlo. Me quedé con esta idea y ahí está la leyenda de Elvis y yo la cuento. Yo creo que Elvis murió, pero es posible que esté vivo”. Dale al PLAY para escuchar la impresionante leyenda sobre la muerte de Paul McCartney.

'El pirata' responde en ‘La Azotea’ de TRECE

En esta sección, el invitado responde a tres preguntas indiscretas formuladas por tres personas que le conocen muy bien. La primera pregunta viene de la mano de Marta Vázquez, ¿Te acuerdas lo que dijiste sobre la hucha?: “Yo estaba haciendo una mención y ella se agachó a arreglar un ordenador y tenía unos pantalones bajeros. Justo en ese momento dice en directo “tienes que ahorrar como Marta, que ahora mismo me está enseñando la hucha” y no paramos de reír a micrófono abierto”.

La segunda pregunta la formulaba Rodrigo Contreras, ¿Con qué acompañarías unos buenos torreznos?: “Si es posible con un Bourbon con Coca Cola, mucho mejor”. Y, por último, José Luis Pérez, gran admirador del locutor, le preguntaba, ¿En qué momento has sentido tierra trágame?: “Iba a entrevistar a Metallica y no tenía cinta para grabarla”.

