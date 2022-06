Natalia relata en TRECE la historia que esconde el videoclip de su último single ‘Fama’

"La azotea de medianoche" ha abierto sus puertas en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este lunes, una invitada muy especial: Natalia. La cantante celebra sus 20 años de carrera musical con un nuevo lanzamiento, ‘Fama’: “Tengo muchas ganas de cantarla en directo”.

‘Fama’ es el último single de Natalia y cuenta cómo nació este tema en una “Camp Session” en Mallorca: “La tenía guardada y veo que ese mismo año sale Rosalía con su canción ‘La Fama’, Sofía Ellar con otra que se llamaba así… pero la escribí en la pandemia cuando estaba con temas sentimentales chungos y me puse a escribir como Taylor Swift”. Natalia asegura que tiene una letra que no dejará indiferente a nadie.

‘Fama’ es una canción pop con toques urbanos que llama a empoderarse: “Gran parte de la canción es autobiográfica, pero muchos pueden llevársela a su terrero. En redes hay mucho postureo y mucha mentira”.





Algunas escenas del videoclip se rodaron en plena Gran Vía de Madrid en cuestión de dos horas. ¿Cuál es la historia detrás del videoclip?: “Me dijeron que, el día de la grabación, fuera con el pelo limpio y que ya me enseñarían la coreografía. Lo grabamos. Días después, un domingo a las dos de tarde, me enseñan el resultado del vídeo y le faltaba chicha y había que entregarlo el lunes. Pregunté a los cámaras si estaban disponibles el domingo por la noche. Me maquillé yo y, como quería ir con un vestido de cola por la Gran Vía, le escribí a Amor Romeira, que siempre sale en su Instagram con unos vestidos así y me dijo el nombre del diseñador y me prestó uno esa noche”.

20 años de Operación Triunfo

Natalia acababa de echar la matrícula para estudiar Periodismo cuando decidió probar suerte y presentarse al casting de OT: “Nadie se lo esperaba, fue un pelotazo. Lo bueno que tenía mi OT es que no había redes sociales y que le gustaba a todos los miembros de las familias”. Natalia finalizó su contrato con la discográfica en 2009 y continuó produciendo y componiendo. Durante la entrevista, Natalia contó anécdotas como la seguridad que les ponían cuando salían de la Academia de OT para cenar con sus familias por Navidad.

¿Qué objetos personales esconde ‘La Caja’ de Natalia?

En esta sección los invitados abren una caja para descubrir su contenido, un objeto que les traerá buenos recuerdos. La primera caja escondía una acreditación: “Era de la gira de OT. También está esta bola de nieve que compré en Estocolmo, que es una ciudad muy importante para mí porque fue donde mi carrera continuó. Fui la primera en sacar disco”.

En la segunda caja se encontraba una fotografía: “Es de 1992. Me vistieron con este vestido después de la sesión de fotos de la Comunión”.

La última caja contenía una muñeca: “Es la Barbie Natalia. Lo recrearon todo, con mi mismo vestuario. También me regalaron un Funko con la ropa de mi primer disco. Tengo un trivial de Natalia… se lo curran mucho mis fans”.

Natalia responde en ‘La Azotea’ de TRECE

En esta sección, el invitado responde a preguntas indiscretas formuladas por personas que los conocen muy bien. En esta ocasión, Nuria Fergó le preguntaba:¿Qué ha sido lo último que has arreglado en tu casa?: “Yo hago agujeros y no tengo miedo del taladro. Mis amigas me llaman para que les arregle su casa. Lo último que hice fue cambiarle la cisterna al váter. También quité el radiador del salón para poner papel pintado”.

Almudena Navarro preguntaba: ¿Con qué otra compañera de OT te gustaría colaborar?: “Hay una concursante de 2017 que me gusta mucho porque me recuerda a mí porque es muy luchadora. Mimi, Lola índigo. Me gusta mucho su poderío y las ganas de involucrarse en su carrera. Si hacemos algo juntas creo que sería muy potente esa mezcla de con la primera generación de OT”.

Por último, Patricia preguntaba: ¿En qué rama del periodismo te hubiera gustado especializarte?: “Presentadora de televisión. Iba a estudiar eso porque no había nada que estudiar para ser artista. Solo fui un día a la universidad para decirle a la rectora que me guardara la plaza porque iba a ir a un concurso, pero no sabía si iba a volver en una semana, o un mes. Años después he coincidido en televisión con gente que estudió la carrera y que decían que ese año estuvieron pasando lista y siempre decían mi nombre”.