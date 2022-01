Merche celebra su 20 aniversario con el recuerdo de los que ya no están: “Es mi manera de decirle te quiero"

"La azotea de medianoche" te trae el mejor entretenimiento, cada noche, en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este martes, a una invitada muy especial: Merche. La cantante gaditana ha comenzado su entrevista hablando de su nuevo álbum: “Me tiene atacadita. Siempre que sacas un disco dices que es el mejor, pero esta vez sí que es el mejor… y de verdad. Son 10 temas inéditos con un regalito musical al final haciendo referencia a canciones como ‘Cal y arena’ o ‘Si te marchas’”. Merche llega con nuevo disco que resume sus veinte años de carrera y sale de gira, llamada '20 Conmigo’. Una celebración a sus 20 años de carrera.

De este disco conocemos ya tres adelantos. El último se llama ‘Mis amigos’ y cuenta con uno de los videoclips más especiales para Merche, ya que está acompañada por sus mejores amigos. Los fans y seguidores acérrimos de la cantante se hacen llamar “merchitos”.

¿Qué recuerdo guarda Merche de Àlex Casademunt?

En este último álbum, Merche tiene un recuerdo para alguien muy especial que ya no está: “Yo tuve una relación con Àlex Casademunt, hace 15 años, durante 5 años, pero nunca perdimos el contacto. Él es muy especial, te alegra la vida. Todavía no lo he asimilado ni creo que fuera verdad”. La canción que le dedica se llama‘Este lunes’: “Cuando me enteré de la noticia estaba escribiendo una canción y le di la vuelta y se la quise dedicar a él”. Àlex Casademunt falleció con 39 años tras un accidente de coche en Mataró el 2 de marzo de 2021. “Es mi manera de decirle que te quiero y te voy a querer toda la vida”.

Merche asegura que esta canción es la que más le va a costar interpretar, pero también hay una canción en el disco que se llama ‘Mi credo’ donde “habla de mis cosas importantes en la vida. Creo que es una de las mejores canciones que he hecho en estos 20 años”.

La cantante gaditana también ha tenido palabras para su hija: “Al principio le daba rabia que estuviéramos paseando y me pidieran una foto. Ya lo ha interiorizado. Nació en la India, se llama Ambika, pero es gaditana pura, con acento madrileño porque se ha criado en Madrid. Es el regalo más bonito que me ha dado la vida, tiene un corazón muy bonito”.

Con el álbum ‘Acordes de mi diario’ (2010) consiguió el primer puesto de la lista de éxitos de España: “Yo quería cantar mis canciones y me ofrecían proyectos, pero no era cantar mis canciones. Decidí irme con una discográfica independiente y chiquitita y fue complicado al principio hacerse un hueco, pero fue un fenómeno mediático”. Ella nació en la época del auge de concursos como Operación Triunfo: “Mis canciones las conocían perfectamente, pero no me conocían mi físico”.

La emoción del recuerdo de su padre

Merche, además de la música, ha sido jurado, coach, presentadora en Canal Sur… pero una de las presentaciones que más le ha tocado el corazón fue el Carnaval de Cádiz, con una persona muy importante para ella: “Mi padre. Él es la voz más maravillosa que ha dado el Carnaval de Cádiz. Tenía una personalidad arrolladora”. Su padre falleció en 2019 y era carnavalero al que apodaban “El Catalán Chico”. Dale al PLAY para ver este momento tan especial.