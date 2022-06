El hermoso recuerdo de Coti a Pau Donés, en TRECE: "Fue una señal, la mandó"

Esta semana, 'La Azotea' de TRECE está recibiendo a invitados muy especiales a cuatro días de que se celebre el evento musical del año. Coties uno de los artistas que se subirán al escenario del CADENA 100 CONCIERTO 30 ANIVERSARIO este sábado 25 de junio. El Wanda Metropolitano de Madrid acogerá a este y otros 29 artistas para celebrar nuestras tres décadas en la radio poniendo la mejor variedad musical y los números uno del panorama nacional e internacional. Y con motivo del concierto, el argentino ha hecho un repaso por su carrera musical y ha adelantado algunos detalles sobre su próximo disco.

Antonio Hueso y María Ruiz han recibido en el plató al artista con la canción de ‘Nada fue un error’, uno de sus grandes éxitos. “Después de tanto tiempo, escucharla y cantarla en los conciertos, te identifican en el rincón del mundo que sea y es maravilloso, es algo hermosísimo”, ha expresado. Y ha recordado la historia de este tema que compuso en unas horas porque le faltaban dos canciones para presentar su maqueta y sacar su primer disco, aunque fue el segundo single porque el primero fue ‘Antes que ver el sol’.

Los inicios de Coti en la música

“Uno puede grabar las ideas que se le vienen a la cabeza, pero hay muchas que por mucho que las grabes, si a la semana te acuerdas, eso es que hay que darle una oportunidad”, ha confesado. “Tengo muchísimas canciones guardadas que van a salir en el próximo disco y otras que nunca las voy a terminar porque son ideas que van dando vueltas”, ha añadido sobre la composición de sus canciones. Algo que le ha dado pie a recordar sus inicios en la música. “Fue muy hermoso, no me conocía nadie aquí y fue un camino hermoso cómo hice de este lugar mi casa”, ha dicho sobre España, país en el que tiene muchos fans que le han acogido siempre con mucho cariño.

En sus inicios fue guitarrista de Calamaro y tuvo que buscarse la vida porque con tan solo 22 años fue padre de sus mellizos y tenía que salir a ganarse el pan. “Los comienzos no son fáciles, caí en Buenos aires con una mano adelante y otra atrás. Escribí ‘Me muero de amor’ para una novela y se empezó a correr la voz. Me pasaba todo el día componiendo canciones, fueron 5 o 6 años hasta que saqué mi primer disco, trabajé una barbaridad”, ha expresado el artista, haciendo balance sobre sus comienzos en los que nunca perdió la esperanza, lo que le llevó precisamente a componer ese ‘Color esperanza’ que a día de hoy todos recordamos y seguimos cantando. “Era una época de mucha incertidumbre, vivíamos en un país complicado pero tenía el sueño de sacar mis proyectos, ser buen padre, poder vivir de la música y mantener a mi familia”, ha añadido.





Coti adelanta detalles de su nuevo disco

Según Coti, ahora la música es más efímera, más allá del formato se conoce y luego se desconoce, duran poco y cumplen su función durante un tiempo. Por eso, su nuevo disco lo está sintiendo como si fuera el primero. “Me estoy tomando mi tiempo, saqué mi disco justo antes de la pandemia, luego saqué canciones sueltas. Empecé a trabajar en un disco inédito, refundacional en mi carrera, sentía esa necesidad de sonoridad nueva pero es muy reconocible en mi forma de hacer música”, ha revelado. Y ha lanzado una reflexión muy importante a tener en cuenta: “Los artistas que tenemos una trayectoria no necesitamos poner de moda una canción porque ya estamos cansados, en el buen sentido, con todo el amor y la humildad del mundo. Prefiero que la gente que se acerca a las nuevas canciones se acerque porque le gusta lo que estoy contando en este momento”.

Coti recuerda a Pau Donés en TRECE

El año pasado, Coti versionó "Agua" de Jarabe de Palo en homenaje a su amigo y compañero Pau Domés y todos los beneficios fueron a pasar a dos asociaciones que luchan contra el cáncer: "Estaba en plena pandemia, estaba guitarreando con mi chica y empiezo a tocarla y caigo en la cuenta de que se cumplía un año del fallecimiento de Pau, bajó la canción sola, la mandó, la grabamos en homenaje a él. Qué lindo recordarle, hace poco estuve en Perú de gira y la primera vez que fui fue con él, le conocí allí. Los fondos contra el cáncer. Su manera sencilla de decir las cosas, la sencillez a veces es lo más difícil, Se necesita casi la perfección, el equilibrio en lo poco que pongas, la esencia, el sentimiento, la ilusión, el amor, que es lo más importante".

Coti es autor de canciones de otros artistas tan conocidas como ‘Color esperanza’ de Diego Torres: "Era una época donde estaba muy conectado conmigo, trabajando mucho y haciendo muchas canciones, trascendieron mucho, se ve que era algo que estaba viviendo yo, estaba muy movilizado. Esta canción si escuchas la letra me la escribí a mí mismo, cuando no encontraba una salida. Ser padre en un país en crisis, en una situación opresiva y complicada. Me lo cuento a mí en el espejo. Es un inconsciente colectivo que tenemos que tener los artistas. Esa dificultad de hacer una canción que trascienda en el tiempo, ha sido asociada a muchos momentos. Van mutando y acomodándose a las situaciones y las necesidades. No pasa nunca, es muy difícil. Las canciones son como un recipiente en el que cada uno vuelca sus sentimientos, ilusiones".