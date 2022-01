El doctor Carballo expone su plan para evitar la expansión de ómicron en los colegios: "En estas semanas"

El doctor César Carballo es una de las voces más conocidas en nuestro país a la hora de analizar la actualidad relacionada con la pandemia, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. El urgenciólogo del Hospital Ramón y Cajal ha conseguido crear, a través de sus redes sociales, una auténtica comunidad que sigue con mucha atención todos sus análisis y reflexiones sobre la situación epidemiológica, que en las últimas semanas ha estado marcada por el avance de la sexta ola tras la irrupción de ómicron.

Este lunes, el doctor César Carballo ha estado en 'La Azotea', para analizar todas las informaciones relacionadas con la pandemia y también para presentar su libro 'En la trinchera', donde narra algunas de sus experiencias como médico de urgencias, empezando por cómo es explicar algunas noticias malas: "Es raro cuando empieza a pasarte. Al principio era una sensación muy extraña pero siempre digo que los médicos estamos muy acostumbrados a hablar y eso ayuda para afrontar estas cosas. Los momentos más complicados es cuando tienes que dar malas noticias, y en urgencias puede pasar. La experiencia ayuda mucho a enfrentar estas situaciones, te permite entrenarse también en el dolor".

"Lo que nos ha enseñado el covid-19 es el sentimiento a perder. Un compañero me dijo que en los momentos más duros de la pandemia se le murieron tres pacientes en un minuto. Eso es complicado. Cuando estás de guardia tienes que ponerte enseguida con otro paciente. Cuando llegas a casa, ya en calma, te pones a pensar todo lo que ocurre en el hospital. Hay asuntos que te cambian la vida y esas cosas son las que contamos en el libro", ha explicado el doctor del Hospital Ramón y Cajal.

En un momento de la entrevista, Carballo se ha referido a la cuestión de cometer errores en medicina: "Los errores siempre se quedan y los aciertos se olvidan. Da miedo a muchos médicos hablar de errores porque siempre lo relacionamos con asuntos penales o judiciales. En Estados Unidos hay una mejor cultura del error e incluso se hacen asambleas para analizarlo. En España es distinto, tenemos el caso de la pandemia. Se ha pedido una comisión para analizar cómo se ha actuado y todavía no se ha hecho nada. A veces hay que separar la profesión del sentimiento humano porque entonces sería complicado seguir".

También ha analizado algunas claves para seguir 'enganchado' a su profesión, intentando superarse día tras día: "Creo que los médicos tienen que estar formándose continuamente, eso solo pasa cuando estás ilusionado con tu profesión. Muchos estamos quemados con nuestra profesión. Eso está pasando mucho en atención primaria y puede que pase también en urgencias".

Además, Carballo ha subrayado algunos de los puntos que más le gustan de su trabajo en el hospital: "La variedad de casos. Vemos cosas muy variadas y tienes que reaccionar muy rápido. Eso me estimula muchísimo. Se aprende con vocación. Cuando pierdes la vocación lo mejor es irte".

Reivindicación de la especialidad de Urgencias

Volviendo a su libro, el doctor Carballo ha aprovechado su visita a 'La Azotea' para volver a defender la especialidad de urgenciólogo, no reconocida en nuestro país: "No nos reconocen la especialidad, siendo uno de los pocos países de Europa en no tenerla. Eso nos da un poco de vergüenza cuando hablas con otros compañeros. No estamos pidiendo más dinero, simplemente queremos ese reconocimiento que generará más confianza a la hora de formarse y también a la de atender a un paciente. Siempre nos lo promete el ministro de turno y después llega otro y se olvida. Así llevamos muchos años".

Sobre los efectos de la pandemia, Carballo ha querido matizar que el sistema no estaba preparado para enfrentarse a una situación así y que de cara al futuro tampoco se están aplicando medidas para prepararlo: "Los médicos de atención primaria han sufrido mucho durante esta pandemia. El sistema está preparado para hacer frente a un 11-M, pero no para algo como esto, y además pienso que no se está preparando para futuras pandemias. Hay que invertir a largo plazo, el problema es que los políticos no saben de medio y largo plazo".

"Lo primero es invertir en atención primaria, urgencias y salud pública. Esto no se ha hecho porque pensábamos que el sistema iba a aguantar. Si nosotros no hacemos atractivos la carrera de medicina en nuestro país la gente se va a ir. También es necesario mejorar la industria de ciertos productos, como es el caso de los test de antígenos", ha defendido Carballo.

El regreso a las aulas en plena sexta ola

En cuanto a la actualidad de la pandemia, César Carballo ha querido subrayar su preocupación: "Estamos muy preocupados, esto se podría haber llevado de otra manera. Está se podría haber reducido. En mi hospital la UCI se ha transformado solo para paciente covid y eso va a tener efectos en asuntos como retraso en las intervenciones. No estamos haciendo estrategias a medio y largo plazo. Únicamente atendemos a las olas cuando las tenemos encima".

Un de los asuntos más importantes que marca la actualidad estos días es el regreso de los niños a los colegios tras las Navidades. En este sentido, Carballo ha lanzado una propuesta para controlar la propagación de contagios en los centros educativos, sobre todo en un contexto de alta transmisión por la variante ómicron: "Sabemos que la quinta y la sexta ola se ha generado en los colegios, y además tenemos a todos juntos. Entonces, ¿por qué no hacemos test durante un mes una o dos veces a la semana? Eso nos daría o por lo menos nos mostraría multitud de casos y además evitaríamos en estas semanas que esos niños luego vayan a casa e infecten a los padres, a los abuelos".

Los efectos de la variante ómicron

En relación con la variante ómicron, Carballo ha dado algunas claves para entender su incidencia: "El problema de ómicron es que es mucho más contagiosa y además reinfecta a gente que ya se había infectado. Tú te has infectado con Delta y seguro que te infectarás también con ómicron. Eso genera que el muro de la inmunidad que se había generado se ha derrumbado y en esa dirección debemos trabajar".

También se ha referido a las medidas o restricciones que se deben aplicar para controlar el virus, señalando que no podemos implantar confinamientos tan severos como los que se producen todavía a día de hoy en países como China: "Nosotros no podemos eso porque no tenemos el sistema político y económico que tiene China, pero podemos hacer otras cosas. Por ejemplo Alemania ha hecho una buena gestión de esta sexta ola. Tenemos que implementar estrategias a medio plazo que nos impidan tener picos muy altos, porque volverán a sufrir el sistema sanitario y estaremos a merced del virus".

El papel fundamental de la vacunación

En cuanto a la vacunación, Carballo ha querido poner en valor su eficacia: "Las vacunas nos han ayudado muchísimo. Vemos gente de 80 años vacunadas y contagiadas de ómicron que está pasando por un catarro. Creo que el fin de la pandemia está cerca y va a llegar, espero, con vacunas esterilizantes como la que se está trabajando en España".

Sobre las personas que han decidido no vacunarse, Carballo ha señalado que siente temor porque se están enfrentando a ómicron sin ningún tipo de escudo: "En nuestro país la vacunación siempre ha sido libre. El problema es que se van a enfrentar a ómicron sin ningún tipo de escudo y viendo lo que he visto en el hospital no me gusta nada. Es una lotería genética. Hoy hemos visto el caso de una persona de 42 años que no se había vacunado y ha entrado directo en la UCI. Creo que esa gente que no se quiere vacunar es irrecuperable y ahora va a recibir la primera dosis de la vacuna con ómicron. Eso sí, con mucho riesgo".

Respecto a la posibilidad de hacer obligatoria la vacunación, Carballo se ha apoyado de nuevo en la ciencia para intentar convencer a estas personas para que reciban las vacunas: "Sería la primera vez que se hace en nuestro país. Yo creo que todavía podemos convencer a esos indecisos con la ciencia. Creo que es un error obligar a vacunar aunque nos vendría muy bien. Lo que pienso es que esta variante les va a obligar a vacunarse. Eso sí, en urgencias estaremos también para ellos".

En la recta final de la entrevista, el doctor del Hospital Ramón y Cajal ha querido valorar las palabras del Gobierno respecto a considerar en un futuro la covid-19 como una gripe: "Claro que hay que aprender a convivir con el virus, el problema es que la respuesta institucional del Gobierno no ha existido, solo se ha vacunado. Estar a merced del virus no es convivir con el virus. No sabemos cuándo llegará el pico de la sexta ola y si aparecerán nuevas variantes. Ya lo dice la OMS, además de vacunar hay que hacer otras cosas más y aquí no existe".

Por último se ha referido a cómo encaja las críticas que recibe por sus reflexiones en redes sociales: "Tienes que cambiar la mente y decir paso. Tienes que defender que quieres hacer eso y seguir adelante. Hay mucha gente que eso no lo entiende. Eso me preocupa poco. Pero hay mucho tarado en redes que te amenaza a ti o a tu familia. Eso tienes que poner una cortina, pero siempre te queda la inquietud de lo que puede pasar".