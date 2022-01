Bea Fanjul y Víctor Camino, juntos en TRECE: “Si no nos tenemos respeto personal, no habrá respeto político"

"La azotea de medianoche" te trae el mejor entretenimiento, cada noche, en TRECE. El 'late night' conducido por María Ruiz y Antonio Hueso ha tenido, este miércoles, a unos invitados muy especiales: Víctor Camino y Bea Fanjul. Los jóvenes políticos, el Partido Popular y del Partido Socialista, han estado juntos en el programa: “Nos llevamos bien y reivindicamos el derecho a no estar de acuerdo, pero a entendernos”, comienza Víctor y Bea añade: “Creo que en nuestra generación no es complicado estar juntos. Antes de que Víctor fuera presidente nos juntamos los partidos de Ciudadanos y nosotros para cenar. Si no nos tenemos un respeto personal, difícilmente nos vamos a tener un respeto político. Es nuestra obligación. En la política más adulta estamos en un momento de crispación que intentamos no trasladar a los jóvenes”.

Víctor, antes de ser proclamado secretario general de Juventudes Socialistas, se reunió con otros partidos políticos para hablar, algo que considera muy importante: “Hay personas detrás de la política. Lo revolucionario es acordar, lo rebelde es pactar”. Bea Fanjul asegura que estas cenas se realizan periódicamente, aunque permanezcan en partidos políticos diferentes para “acercar a las personas y a la política de la calle”.

¿Por qué tenemos la sensación de que cada vez es más polarizado?: “Se intentan hacer pactos, pero los canales de interlocución fallan. Es un acuerdo en todos los espacios, tiene que relajarse todo y por ellos es necesario entender que en un momento tan crítico tiene que haber un espacio de encuentro. Los diferentes partidos políticos, de nuevas generaciones, deben sentarse y acordar para dar el ejemplo de que la política es útil”.

¿Crees que es habitual la percepción negativa de los ciudadanos a los dirigentes?: “La mayoría de gente joven que está en política lo hace por vocación y no cobra un duro. Lo hacen por amor a mejorar la sociedad. A muchos políticos les hace falta naturalidad, por ello Ayuso tuvo éxito, por explicar las cosas de forma que todos la entiendan. Si Víctor y yo hablamos de los problemas de los jóvenes coincidimos en un 90% de las cosas porque no se trata de ideologías”, afirma la presidenta de Nuevas Generaciones del Partido Popular.

