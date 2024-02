Julián Barrio explica por qué Europa se ha secularizado: "Se ha puesto hincapié en la economía"

“Europa sé tu misma vuelve a las raíces”, proclamaba en 1982 Juan Pablo II en Santiago de Compostela, y sus palabras siguen teniendo un gran eco en la Europa actual, que se seculariza a pasos agigantados.

Un discurso que el arzobiso emérito de Santiago, Julián Barrio,ha calificado de “profético, entrañable, muy pegado a la realidad europea que el Papa conocía perfectamente”, en el programa 'Eméritos' de TRECE.

Y es que la secularización, ha recalcado Barrio, es uno de los desafíos de la Iglesia de hoy, y que atribuye al “invierno demográfico”: “No es que Europa haya despilfarrado la herencia cristiana que ha recibido, pero no la está sabiendo gestionar, porque quizás se ha puesto hincapié de manera especial en el ámbito económico, se han fijado todos los objetivos en este aspecto y se ha olvidado de la realidad humana y religiosa que el hombre de estos días también necesita”, ha opinado el arzobispo emérito de Santiago de Compostela.

La contribución del Camino de Santiago para recuperar la Europa espiritual

En este sentido, el Camino de Santiago es un agente que, a su juicio, colabora en recuperar la Europa espiritual: “Es un ámbito que da posibilidad de encontrarse uno consigo mismo, pero también con los demás. No estamos viviendo con la gente un encuentro en el que podamos comprender lo que ellas están haciendo por nosotros y lo que nosotros podríamos hacer por ellas”, ha reflexionado.

Julián Barrio ha reivindicado el patrimonio que gira en torno al Camino de Santiago, y destaca sobremanera el Pórtico de la Gloria de la Catedral compostelana, que define como “una catequesis pensada para personas que en el momento inicial de la peregrinación no sabían ni leer ni escribir, pero llegaban a Santiago, veían el Pórtico y tomaban conciencia de la historia de la Salvación”, ha precisado.

Las vivencias de Julián Barrio con Benedicto XVI en su visita a Santiago

Julián Barrio fue consagrado obispo auxiliar de Santiago el 7 de febrero de 1993 y, tres años más tarde, el 5 de enero de 1996, el Papa Juan Pablo II le nombró arzobispo de Santiago de Compostela. Tres décadas como pastor en la archidiócesis de la que guarda cientos de vivencias.

Una de las más especiales tuvo lugar en noviembre de 2010, durante la visita apostólica de Benedicto XVI a Santiago de Compostela y a Barcelona: “Percibí que las dos ciudades quedaban ligadas por esa presencia del Papa”.

El arzobispo emérito guarda gran recuerdo de la homilía de Ratzinger en la Plaza del Obradoiro, que ha invitado a releer por su carga profunda, en la que recalcaba cómo la sociedad había olvidado a Dios en el siglo XX: “Decía que habíamos prescindido de Dios y en este momento necesitamos volver a Dios, porque volver a Dios es volver al hombre, y no podemos dar culto a Dios si no lo damos también al hombre. Fue una clave muy hermosa para interpretar lo que debe ser nuestro compromiso cristiano”, ha manifestado el prelado.

De aquel viaje de Benedicto XVI, Barrio también recuerda algunas anécdotas con el Pontífice alemán, como su llegada al aeropuerto gallego: “Cuando bajamos llovía, y me preguntó si el sol no iba a salir, y yo le respondí que el sol ya nos ha salido con su presencia aquí, pero seguro que saldría. Estábamos comiendo en Palacio y al terminar de comer entró un rayo de sol y se dirige a mí y me decía que tenía razón, porque el sol salió”.

Otro momento único para Julián Barrio fue cuando Benedicto XVI interactuaba con su madre, ya delicada de salud: “Ella estaba sorprendida de que el Papa le dedicara unos minutos. Le preguntaba qué tal se encontraba”, recordaba en 'Eméritos' en TRECE.