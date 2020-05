Las empleadas del hogar, un sector más vulnerable que nunca en tiempos de coronavirus

Muchas empleadas del hogar viven una situación dramática ya que han perdido estos días su puesto de trabajo y, por lo tanto, su empleo. En "TRECE al día" hablamos con Sylvia Villalba, responsable del Área de la Mujer de la Asociación Claver de Sevilla, entidad que forma parte del Servicio a Migrantes de la Iglesia. La Asociación Claver ha publicado una guía con recomendaciones ante la situación de excepcionalidad que vivimos. "Muchas mujeres se han visto en una situación de vulnerabilidad, para acompañarlas hemos elaborado una guía jurídica con las situaciones que pueden presentarse. Algunas de ellas han dejado de trabajar estos días porque o bien lo ha pedido la familia para la que trabajaban o tienen miedo a los controles ya que en ocasiones no tienen contrato. Por ello, muchas se han quedado sin recibir ese salario. Es el caso de una mujer que fue parada por la Policía y al no tener papeles, perdió el trabajo y quedó sin recursos. Ella está aquí sin redes de apoyo y tiene a la familia en su lugar de origen. Estaba presa del pánico, no quería salir, y en este caso el acompañamiento no ha sido sólo jurídico, sino también humanitario, facilitándole alimento". Sylvia Villalba lanza un mensaje para todas aquellas mujeres que puedan estar en una situación similar. "Estar irregular es una situación administrativa, las mujeres están aquí atendiendo una necesidad, por eso tienen que recordar que tienen derechos, y ante esta situación de alarma, deben recordar que pueden llamar y pedir ayuda porque la solidaridad de la gente es muy grande y también hay recursos para ellas".