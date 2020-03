Xavier Trias, en 'El Cascabel': "Si Madrid necesita más material sanitario, el Gobierno no puede negárselo"

El exconsejero de sanidad de la Generalitat de Cataluña y exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha analizado la crisis sanitaria del coronavirus en las comunidades autónomas de España: "Debería haber un contacto constante intenso entre todos los consejeros de Sanidad para que problemas como este de distribución y equipamiento se pueda solucionar con colaboración".

"Si este sistema de distribución centralizado no se hace de forma clara por parte del ministerio, todo el mundo se enfada. Madrid tiene unas necesidades que exigen más material, no puedes decirle que no hay material".