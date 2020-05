Rotellar, doctor en economía: "Sánchez no puede seguir en brazos de esta izquierda radical sin experiencia"

El doctor en economía señala que "no se puede seguir así levantando barreras para ahuyentar la inversión. Se destruye actividad económica o no se crea y se destruye empleo o no se crea. Sánchez no puede seguir en brazos de esta izquierda radical que va de ocurrencia en ocurrencia y sin experiencia de gestión. Calviño ha pedido a Sánchez que se imponga porque nadie sabe qué queremos debido a las distintas políticas que hay dentro del gabinete. España necesita certidumbre, seguridad jurídica, trabajar mucho y recuperar el crecimiento económico. La política la está marcando la parte más comunista del Gobierno y el presidente Sánchez lo está dejando hacer".