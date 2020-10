Rodríguez Arribas critica en 'El Cascabel' no haber tomado medidas antes de la segunda ola de la Covid-19

Ramón Rodríguez Arribas, exvicepresidente del Tribubal Constitucional, ha analizado en 'El Cascabel' la implantación del toque de queda como medida para evitar la propaganción del coronavirus. Para el presidente emérito, "el toque de queda no tiene precedentes en democracia de forma legal, igual que tampoco de esta pandemia. Estamos en una situación límite. Si se matiza lo del estado de alarma, puede ser, pero ¿por qué no hacemos las cosas bien?".

Rodríguez Arribas se refiere así a que "es una verdadera pena que no se haya aprovechado el tiempo que ha transcurrido estos meses para hacer una reforma legal de carácter orgánico que permitiera a las autoridades hacer limitaciones más intensas cuando sea necesario para evitar la expansión de la pandemia. Se ha perdido el tiempo".

Asimismo, el también abogado ha explicado que "el estado de alarma está previsto para catástrofes naturales y epidemias. Se autorizan ciertas limitaciones del artículo 19 de la Constitución que establece el derecho de libre circulación. Pero el toque de queda, desde el punto de vista del tiempo, es limitado, pero si no se fijan bien las causas por las que se prohíbe salir de casa, desde el punto de vista de la intensidad sería una supresión del derecho de libre circulación durante horas y eso sería imposible con el estado de alarma. Eso sí sería posible con el estado de excepción que no está previsto para epidemias, sino para alteraciones del orden público".

Uno de los puntos claves para Ramón Rodríguez es la seguridad jurídica que cualquier medida que se adopte pueda aportar: "En la norma que se establezca del toque de queda habría que decir cuáles son las causas justificadas por las que se puede salir para evitar inseguridad jurídica y el problema de recursos si la limitación es absoluta porque no sea acorde al ordenamiento jurídico. Si no se hace bien, damos impresión de estar dando palos de ciego. No sé si desde el punto de vista práctico el toque de queda es práctico o no, sí evitaría aglomeraciones de jóvenes a altas horas de la madrugada. Resulta sorprendente sin embargo que en los aeropuertos y transportes públicos de masas hay aglomeraciones y no se han tomado medidas. Tanto se predica la unidad cuando no es la tónica de la actuación política y administrativa".