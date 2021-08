Ramón Izquierdo (ANPE): "No podemos pasar por la promoción automática contra el fracaso escolar"

Ramón Izquierdo, secretario estatal de Acción Sindical en ANPE, ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para analizar el borrador del Decreto de Educación que el Gobierno ha enviado a las comunidades para la nueva ley de educación. Izquierdo afirma que “hay cosas que no son buenas, por ejemplo, el concepto de ciclo que va a impedir el poder repetir curso en los cursos impares que es una cosa que se puso en marcha con la LOSE hace 30 años y que después se modificó, ahora volvemos de nuevo a ella, está bien la estructura como ciclo como organización pedagógica, pero no se puede impedir que un alumno pueda excepcionalmente repetir el curso impar para afianzar esos conocimientos o falta de maduraciónque le dificultará mucho pasar al curso siguiente”

Por otra parte, sobre la obsesión de Celaá para que ningún alumno repita indica que "la solución nunca puede pasar por la promoción automática contra el fracaso escolar, es engañarlos en formar alumnos del futuro de manera deficiente, lo que debemos de hacer es tomar medidas de refuerzo, reducir el número de alumnos por aula y no esta promoción automática o semiautomática que ya se está realizando estos últimos cursos. Esto se lo hemos dicho al ministerio y cuando se tramitó la propia ley educativa actual se lo transmitimos al igual que los reales decretos ley de los últimos cursos que de una manera u otra impulsan esa promoción automática dejar a las autonomías competencia para titular con materias pendientes y lo que ha ocurrido so las diferencias entre comunidades sobre si mantener los criterios de la LOMCE y titular con materias pendientes, no olvidemos que esos títulos tienen validez en todo el Estado".

Para acabar con el fracaso escolar Ramón indica: “Lógicamente lo que defendemos es invertir en hacer grupos reducidos para tener mayor atención individualizada y con esos medios atender a las dificultades del alumnado, invirtiendo y reduciendo el número de alumnos por aula, por lo tanto, aumentar los desdobles en determinadas materias. Al final los más perjudicados son aquellos alumnos de familias más desfavorecidas porque los déficits de aprendizaje que puede arrastrar el alumnado con más posibilidades económicas de paliar a través de clases particulares o medios privados, pero en los alumnos de familias desfavorecidas los déficits de aprendizaje serán más difíciles de paliar, por tanto no hay equidad de oportunidades”.

Sobre la eliminación de asignaturas en Primaria, Izquierdo explica que “en el borrador lo dejan muy abierto, se marcan las áreas de Primaria, pero se deja en un lenguaje muy ambiguo que tendrá que concretarse más en este trámite porque no deja nada claro”.

Finalmente, pone de manifiesto que “no hay ley de educación que haya satisfecho al profesorado, todas han ido aportando cosas positivas que los posteriores gobiernos han adoptado, pero no ha habido una ley realmente de consenso en nuestro país donde sentemos unas bases para evitar que la disputa política esté metida en el terreno político que es lo que más daño está haciendo, una ley que satisfaga 100% no ha habido, unas leyes ha apostado más por la calidad como la LOMCE y otras más por la equidad y ahora hay que buscar una ley que dé equidad y calidad”.