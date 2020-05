El director del periódico 'El Mundo', Paco Rosell, ha analizado en 'El Cascabel' el papel del Gobierno con respecto al estado de alarma: "El Gobierno no puede abusar como lo está haciendo del estado de alarma. No puede ser que de repente el pasado sábado descubran la obligatoriedad de las mascarillas. Lo ha utilizado para aquello para lo que no es el estado de alarma".