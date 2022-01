Mariano Rajoy, en TRECE: "No sé si Garzón entendería mi libro porque defiendo que gobernar es algo serio"

Mariano Rajoy ha elegido a TRECE para su primera entrevista en 2022. El expresidente del Gobierno ha visitado el plató de ‘El Cascabel’ para hablar con Antonio Jiménez sobre la actualidad política en España y para analizar la situación económica, sanitaria y social del país. ¿Está de acuerdo con la posición del PP acerca de la reforma laboral de Sánchez? ¿Cree que España está abocada a una nueva crisis? Incluso, tendrá oportunidad de comentar algunos de los secretos que desvela en su último libro, “Política para adultos”.

Sobre la nueva crisis en el gobierno de coalición tras las palabras de Alberto Garzón sobre la carne española, ¿le recomendaría al ministro de Consumo que leyera su libro? "Sí, lo que no sé es si lo iba a entender", afirma Rajoy. "En mi libro digo que gobernar es algo serio, conviene ser sensato, pensar en el bien general, entender que un ministro está para resolver problemas y no para crearlos y cuidar las declaraciones, sobre todo cuando afectan a los intereses generales de tu país. Lo que dice este libro es que seamos serios".

Mariano Rajoy asegura que habría "cesado" al ministro Garzón, pero reconoce que "el PSOE está agarrado por Podemos"

¿Cómo habría actuado Mariano Rajoy ante esta situación? "Como cualquiera que no estuviera sujeto a un gobierno de coalición que lo tiene atenazado, tendría que cesarlo", asegura. "Sánchez no lo destituye porque probablemente no pueda. El PSOE está agarrado por Podemos y otras fuerzas políticas peores aún como Bildu o los independentistas". Además, Mariano Rajoy ha manifestado que le recomendaría su libro, "Política para adultos", al equipo de gobierno actual: "Lo he escrito con mucho cariño, me gustaría que lo leyera mucha gente, recoge reflexiones y experiencias que he vivido".

¿Hay mucho populismo en España? Mariano Rajoy considera que "estamos sobrados,hemos tenido demasiado populismo y hay contagio a fuerzas políticas que no son populistas y hacen cosas notables. También ha surgido en Europa y ha tenido su éxito como Le Pen en Francia o Salvini en Italia".

En este sentido, el expresidente cuenta que "un clásico ejemplo de populismo es la dinámica en la que entró el nacionalismo catalán. Ocurrió todo lo contrario de lo que dijeron que pasaría, las empresas se fueron, la UE les advirtió, no tuvieron apoyo y perjudicaron a los ciudadanos que iban a beneficiar. Es necesaria la sensatez, ser consciente de las decisiones que tomas. Al hablar de política, hablamos de los intereses de todos y hay que ser más pulcros a la hora de tomar decisiones".

"El Gobierno le ha dado unos mínimos retoques a la reforma laboral para contentar a sus votantes"

La modificación de la reforma laboral llevada adelante por el Ejecutivo de Sánchez es otra de las cuestiones que el expresidente Rajoy ha valorado en TRECE: "Es un caso de política infantil. Se hizo una reforma laboral que funcionó y todo el mundo lo sabe y lo dice con más de 3 millones de puestos de trabajo creados. Como estaba el prejuicio de que la había hecho el PP, había que cambiarla aunque en el fondo medio gobierno no quería cambiarla. Le han dado unos mínimos retoques que les sirve para decir que la han cambiado y que sus votantes estén contentos, la acompañan del tuit y dicen que hacen cosas “chulísimas”. No es propio de un país como el nuestro, me parece poco serio, no conduce a nada".

Mariano Rajoy defiende que "el hecho de que no lo apoye buena parte de sus socios es porque no se ha hecho la reforma que habían anunciado. Por fortuna no se ha hecho. Cómo lo saque en el Congreso no lo tiene fácil, el PP no le va a apoyar porque nadie se le ha dirigido sobre este asunto y tiene su alternativa, la reforma laboral aprobada en su día. El Gobierno se ha metido en un lío por intentar quedar bien con un sector de Podemos. Los empresarios apostaron al mal menor, si no hubieran estado en el acuerdo, habría sido mucho más negativo para los intereses de todos los españoles".



Pero ¿qué es lo más grave que ha hecho Sánchez durante su estancia en La Moncloa? Rajoy tiene claro que "sus acuerdos políticos con partidos populistas, independentistas, y con Bildu. Es lo más grave, eso dificulta los consensos nacionales que hubo en España desde 1977. Con estos socios, es imposible hacer nada por el interés general de España. Por eso no hay acuerdos".

"Lo más grave que ha hecho Sánchez han sido sus acuerdos políticos con populistas, independentistas y Bildu"

Sobre si será posible realizar una reparación del daño causado al país, Rajoy considera que "España necesita una alternativa política en este momento y que los españoles la respalden. Este Gobierno que Rubalcaba calificaba de Frankenstein no tiene sentido, están en discusiones todo el día, retiran una ley y presentan otra, francamente es difícil gobernar así".

Por otra parte, ante la situación vivida en los últimos meses por el constante aumento del precio de la energía, durante el mandato de Mariano Rajoy, el precio de la electricidad subió un 7%, tal y como ha reconocido en la entrevista: “Ahora no hay pobreza energética por lo que se ve. Cuando se hace demagogia, al final la dura realidad acaba poniendo a cada uno en su sitio”.

De hecho, ante la pregunta de si habría protestas si estuviera ahora en La Moncloa dada la situación actual, Rajoy contesta que "cuando estuve yo, por hacer la reforma laboral vivimos dos huelgas generales, los escraches a miembros del PP, vivimos muchas cosas. Cuando se hace una política de moderación, sensatez y sentido común y explicando las cosas aunque haya gente que no esté de acuerdo, se hacen de otra manera. La apuesta por el radicalismo que hicieron algunos grupos políticos en España ha provocado una polarización".



Por tanto, ¿por qué la izquierda no reacciona ahora? El expresidente considera que "probablemente sean más activistas. Los apoyos del PP son fundamentalmente personas que están en el centro, en la moderación, quieren sensatez y sentido común, no están en la batalla ideológica. Cuando hay extremismo, se genera extremismo, es lo que ha pasado en España".

En cuanto a la situación económica actual y hacia dónde vamos, Rajoy piensa que "que en esta crisis, Europa ha tenido un comportamiento mucho más generoso que en la situación anterior, nos han dado 70.000 millones de euros cuando a mí o al resto de países nos dieron 0 en la anterior crisis. Pero esto no va a durar para toda la vida".

Por ello, Rajoy explica que "habría que hacer ya un plan de control de gasto a varios años para generar confianza. No se puede vivir indefinidamente gastando más dinero del que se ingresa. En segundo lugar, hacer un paquete de reformas estructurales, y no hacer contrarreformas a lo que había funcionado. Por último, hacer un diagnóstico preciso de la situación, porque el Gobierno dice que todo va estupendo pero The Economist publicaba hace unos días un informe demoledor para España. Si se trata de engañar a la gente con tuits, eso no sirve para nada, nos lleva a la situación del 2010 al 2012 en España. Lo que soluciona el problema es hacer políticas económicas serias. Cuando las cosas se hacen bien se producen resultados. Con una política económica que genere credibilidad y confianza, las cosas irán mejor, pero es difícil con un gobierno con estos apoyos tener confianza. Espero que no le salga gratis a Sánchez, una cosa es decir que no vas a pactar con alguien y otra que no te salga bien una política económica. Son afirmaciones muy fuertes".

Durante la entrevista también ha habido lugar a conocer su opinión acerca del estado actual del desafío separatista: "La medida más importante que se tomó fue la aplicación del artículo 155 que sirvió para que todo el mundo sepa que España es una democracia que si es atacada tienen instrumentos para defenderse y se puede usar, y cuenta con el respaldo de todas las instituciones europeas y los grandes países del mundo".

Y en lo que respecta a la lucha contra el covid, Rajoy afirma que "enfrentarse a una pandemia es muy difícil. He echado de menos que no haya habido consenso con la oposición, no es un problema de ideología, esto afecta a la salud de las personas que es lo más importantes. Ha faltado liderazgo nacional. Había que pactar con las comunidades autónomas porque no puede ser que en un sitio abran los restaurantes y en otro no. A partir de ahí, ¿por qué los test de antígenos no se pueden vender fuera de farmacias como en otros países?".

Sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, Rajoy se muestra firme: "Apoyo lo que haga mi partido que está teniendo una posición muy digna en el ejercicio de la oposición. Lo ideal era renovar el Consejo, la última vez se hizo en 2013 cuando lo pacté con Rubalcaba. Llevan 3 años en una situación difícil, ejercen su responsabilidad con enorme dignidad. Hay que pactar en cuanto se pueda, pero la mayor responsabilidad cuando no hay acuerdos la tiene el propio gobierno. Esta situación no se puede mantener durante mucho tiempo".

Sobre el caso de los trajes de Camps y su absolución de todos los cargos, Rajoy explica que "la presunción de inocencia es un derecho básico y fundamental. Una persona es inocente hasta que un juez en sentencia firme declara que no lo es. Demasiada gente se arroga competencias que no le corresponden y califica a alguien de corrupto, de que ha hecho una cosa sin pruebas. Y cuando le absuelven, no aparece en ninguna parte. Francisco Camps, que no ha sido condenado nunca, apareció mencionado 169 veces en la portada de algún diario nacional sin que nadie le haya dicho nada luego. A mucha gente se le ha maltratado de manera injusta y hay que decirlo y todos debes hacer un esfuerzo para evitar estas cosas. No se puede sin pruebas afectar al honor de las personas".

Uno de los últimos temas sobre los que también ha opinado el expresidente ha sido la situación del Rey don Juan Carlos: "Creo que está siendo tratado de forma injusta, en el libro me posiciono a favor del Rey Juan Carlos. Accedió a la Jefatura del Estado en un momento enormemente complicado para España y fue capaz de promover la reconciliación, que se aprobara una Constitución, devolvió la soberanía al conjunto español y han sido los 40 mejores años de nuestra historia. Si hubiera sido presidente del Gobierno, la salida del Rey no se hubiera producido. Vivimos en un país donde hay fuerzas políticas que han violentado la ley de una manera brutal e inciden en el Gobierno, y el jefe del Estado que no está acusado de nada, está en Abu Dabi sin que nadie sepa por qué. Es una situación tremendamente injusta".

Finalmente, Mariano Rajoy se ha referido a su sucesor afirmando que "Pablo Casado llegará a La Moncloa. Espero que sí. Las encuestas están igualadas y hay dos alternativas, un Gobierno como el de ahora, o la oposición. Espero que el PP sea capaz de concitar el mayor número de apoyos y que nos vean como la mejor solución para España. Casado está haciendo un gran esfuerzo, hay posibilidades reales y creo que España lo necesita".