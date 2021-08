El manifiesto de un afagano en España: "Afganistán no ha sido fácil para las mujeres, ahora desapareceran"

Afganistán vive una de sus peores semanas y se están viviendo escenas de pánico en el aeropuerto de Kabul y alrededores después de que miles de personas traten abandonar el país. Por otra parte, Biden regresa a Washington desde Camp Davis tras acortar sus vacaciones en medio de la crisis afgana donde los estadounidenses han decidido retirar a sus tropas del conflicto.

El CEO de ACK3 Global Solutions, Jorge Quintana que ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE afirma que “las negociaciones entre Estados Unidos y Afganistán comenzaron hace dos años con el presidente Trump en el cual llegaron a un acuerdo en febrero del año pasado en Doha y desde entonces los talibanes han negociado con los líderes tribales, gobernantes, así que estaban preparándose. Ellos ya habían estado en el poder y sabían lo que suponía, han visto que la decisión de EE.UU. de abandonar el país después de una guerra de 20 años acompañada de la OTAN y otras potencias ha minado la moral y la capacidad de combatir del ejército de las fuerzas afganas”. En relación al coste que ha supuesto el conflicto afagano, Quintana, expresa que “ha sido muy elevado, se han invertido muchos recursos tantos en vidas humanas, personal, ciudadanos afganos, sus fuerzas afganas y la comunidad internacional, aún así no ha sido suficiente. El territorio no ha sido controlado en toda su extensión durante todo este tiempo, en muchas zonas siu que ha habido control pero combatir con un enemigo tan complicado e irregular como el talibán acompañado de la la orografía compleja del país afgano ha sido uno de los motivos de la complejidad de mantener el poder al gobierno afgano unido a la decisión y determinación de los talibanes para volver a conquistar el país”.

En cuanto a la posibilidad de que se reste importancia por parte de los estadounidenses que los talibanes celebren el 11-S su vuelta al control del territorio afgano, Pablo Pardo, corresponsal de ‘El Mundo’ recuerda que “Trump invitó precisamente a los líderes talibanes a su casa residencial en Camp Davis el 11 de septiembre del año pasado cuando se cumplian 19 años del atentado, lo cual generó controversia hasta que le obligaron a dar marcha, sin embargo, no fue un tema decisivo”. Por otra parte, indica que “para muchos estadounidenses los atentados del 11-S han pasado al olvido a pesar de su boom informativo, la idea para muchos en estos momentos es que la Guerra de Afganistán ha terminado, aunque una cosa es la realidad y otra mi opinión”.

Abdulah Kabul es el manifiesto de un afgano afincado en España que nos cuenta la situación de sus familiares tras la invasión de los talibanes. Abdulah relata que “nadie del pueblo afganos esperaba volver a vivir un régimen talibán, pensábamos que ya había terminado y la presencia de tropas internacionales en el país había marcado diferencias de lo que había sido el país en los años 90. La vuelta de los talibanes ha sido una sorpresa desagradable y la verdad que ya es algo que los afganos no ven la luz al final del túnel. Por otra parte indica que “durante las últimas dos décadas la comunidad internacional no ha sabido gestionar bien los fondos destinados a la reconstrucción del país, lo que hicieron fue enriquecer a los criminales, una cultura de corrupción y obviamente el pueblo afgano había sufrido bastante, volver a vivir dos décadas con una estructura corrupta no había sido fácil, por lo tanto no había ganas entre los afganos para seguir luchando en Afganistán, los que se habían quedado no tenían más remedio que quedarse a vivir en este país y los jóvenes que eran la única esperanza de levantar el país se ha esfumado con la llegada de los talibanes”. En cuanto a las mujeres, Kabul explica que “vuelven a sus casas, no tendrán derecho ni a estudiar ni trabajar, los talibanes decían que ya no eran los de antes sino que habían cambiado con respecto a los de los años 90, pero ya lo han demostrado que no con la toma de la provincia de Herat donde estuvo el ejército español, aquí lo que ha ocurrido es que han mandado a los niños a sus casas y al igual que todas las funcionarias que estaban trabajando, Afganistán no ha sido una sociedad fácil para las mujeres y ahora con la vuelta de los talibanes es como si desaparecieran”.

Finalmente, José María Gil, codirector del Observatorio Internacional de Seguridad ha opinado: “El futuro que nos espera es incierto y terrible, volvemos 400 años atrás. Los grupos terroristas asentados allí no van a desaparecer, los talibanes estaran en una especie de campaña de relaciones pública que les permita situarse en el mundo tras la salida de las fuerzas internacionales y Al Qaeda que es un actor importante no va a desaparecer dentro de Afganistán, además del Daesh. Las pequeñas bolsas de resistencia seguramente puedan ser la justificación de lois terroristas para mantenerse como aliados de los talisbanes, lo que debemos esperar es mas terrorismo yihadista, mas campos de entrenamiento, estos talisbanes han aprenddio la leccion y el futuro es terrible, por lo tanto es un fracaso. Si pensamos que podíamos transmitir una democracia en un país como Afganistán quiere decir que no conocemos el país”.