Luis Centeno (Escuelas Católicas): "El Gobierno quiere cambiar la sociedad con leyes con sesgo ideológico"

Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas, ha valorado en 'El Cascabel' de TRECE la organización de cara a la vuelta al colegio del curso académico 2021-2022 bajo la 'ley Celaá', la presencialidad de los alumnos frente al avance de la pandemia de la covid-19, o el replanteamiento por parte del Gobierno de la asignatura de matemáticas para tener una "perspectiva de género". Sobre la primera cuestión, Luis Centeno subraya que "el protocolo que conocíamos se mantiene, hemos insistido en que se mantengan apoyos de profesorado para cualquier brote".

En cuanto a la llegada de la nueva ministra de Educación, Pilar Alegría, Centeno destaca que "es un paso adelante respecto a la anterior ministra de educación que la nueva ministra quiera hablar con todos, la enseñanza concertada complementa al sistema educativo. Estamos satisfechos con sus palabras, pero esperamos a que se conviertan en hechos".

En esta línea, el secretario general adjunto de Escuelas Católicas añade que los principales problemas de la concertada son el "descenso de la natalidad que afecta a los colegios, si hay menos niños en los centros y se mantiene la infrafinanciación no van a poder funcionar como hasta ahora; falta de autonomía de los centros concertados y discriminación en ayudas de transporte, comedor...".

Sobre la agenda ideológica del Gobierno y su plasmación en la educación, Centeno explica que "nos hemos enterado por la prensa del contenido de los nuevos currículos. Nos parece un paso negativo en la misma línea de la anterior ministra de educación: no contar con nadie de la comunidad educativa. Lo que se ha filtrado denota una obsesión por determinados términos: género, sexualidad... y no se piensa en mejorar asignaturas. Quieren cambiar la sociedad a través de leyes que tienen un sesgo ideológico. No compartimos esa visión de rebajar los niveles académicos, rebaja la exigencia".

Por ello, Luis Centeno defiende que "enseñar las matemáticas con perspectiva de género no llegamos a entender qué significa. Están llegando al ridículo" y ve "pocas posibilidades de enmendar la ley, aunque lo correcto sería paralizarla y debatir".