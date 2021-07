La jueza María Jesús del Barco, sobre las críticas del Gobierno al Constitucional: "Es un muy mal camino"

La juez y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, ha analizado en 'El Cascabel' de TRECE los comentarios vertidos por el Gobierno sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que considera que fue ilegal el confinamiento domiciliario decretado durante el primer estado de alarma: "No creo que a ninguna asociación de jueces le guste que haya ningún intento de intromisión o ataque a la función jurisdiccional venga de donde venga, y que no exclusiva de este Gobierno ahora. Hemos padecido cosas parecidas en otras épocas con otros gobiernos", asegura.

"No puede ser que se critique a un órgano judicial porque no nos guste la resolución"

Para la magistrada, "estos ataques continuos a la labor jurisdiccional o, en este caso, al Tribunal Constitucional, al final puede crear la sensación en los ciudadanos de que la Justicia en este país no resuelve los conflictos, que el Poder Judicial no es independiente y se está causando mucho daño a las instituciones. Los jueces estamos para resolver conflictos, en una sentencia siempre se le da a uno la razón y se le quita a otro".

Además, la jueza Del Barco añade que "estamos viendo que cada vez que se dicta sentencia al Ejecutivo le molesta porque condena a un miembro del partido, o porque no debió declararse el estado de alarma, atacamos al órgano que dicta la resolución. Es un muy mal camino, los ciudadanos tienen que tener confianza plena en las instituciones, son la garantía de sus derechos y libertades. Si se traslada al ciudadano la idea de que la Justicia no responde y los jueces no dictamos de acuerdo con la Ley, percibirá que el sistema no funciona y que es mejor resolver los conflictos por uno mismo".

"En los últimos meses hemos asistido incluso a la intervención del Consejo General del Poder Judicial"



La portavoz de la APM considera que, en los últimos meses, "hemos asistido incluso a la intervención del Consejo General del Poder Judicial. Las sentencias se ajustan a la ley que el Gobierno dicta, no puede ser que cuando no nos guste una resolución ataquemos a ese órgano, o que están haciendo elucubraciones. Nos limitamos a aplicar la ley y a veces hay que condenar a políticos. Los jueces no nos movemos por criterios políticos, y sería de agradecer que el poder ejecutivo dejase de trasladar esa idea a los ciudadanos".

Por último, sobre la nueva titular de Justicia, Del Barco explica que "Pilar Llop va a empezar ahora su andadura como ministra, últimamente duran tan poco los ministros de Justicia que tendremos que ver. En cuanto a sus manifestaciones, a veces cuando una es juez le cuesta escuchar las manifestaciones de un juez que se mete en política, porque se convierte en político, pero eso va a en el sueldo de de ministro. Me parece demagógico decir que así se salvaron vidas, el Constitucional en ningún caso ha dicho que no debiera adoptarse una medida restrictiva de las libertades, lo que dice es que debió ajustarse a los parámetros constitucionales. Parece que los jueces cuando rechazamos medidas sanitarias es porque queremos que la gente se muera, pero no es así, tenemos que velar por que cualquier medida que se adopte se ajuste a la legalidad y al texto constitucional".